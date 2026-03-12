Сервісні центри МВС відновлять запис для тих, хто не потрапив на прийом 11 березня

Що робити, якщо не потрапили до сервісного центру 11 березня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відвідувачі, які не змогли отримати адміністративні послуги у сервісних центрах МВС 11 березня через позапланові регламентні роботи, можуть відновити запис на прийом протягом трьох робочих днів.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, громадяни можуть звернутися до керівника того територіального сервісного центру МВС, де був здійснений їхній електронний запис.

Зробити це можна у період з 12 до 14 березня 2026 року включно.

Водночас у відомстві наголосили, що для відновлення отримання послуги необхідно підтвердити попередній електронний запис, оформлений на 11 березня 2026 року.

Нагадаємо, що Головний сервісний центр МВС 11 повідомив про тимчасове призупинення надання послуг у сервісних центрах. Причиною стали позапланові технічні роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.