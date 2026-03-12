  1. В Україні
На кордоні України з Польщею розпочали ремонт у пункті пропуску: що зміниться для водіїв

11:49, 12 березня 2026
На кордоні з Польщею в пункті «Краківець – Корчова» розпочались ремонтні роботи.
На кордоні України з Польщею розпочали ремонт у пункті пропуску: що зміниться для водіїв
Громадян, які планують перетинати українсько-польський кордон через пункт пропуску «Краківець – Корчова», попередили про тимчасові зміни в організації руху.

Прикордонна служба повідомляє, що за інформацією польської сторони, від сьогодні, 12 березня, та протягом тижня у пункті пропуску «Корчова» (Польща) триватимуть ремонтні роботи на смузі руху, призначеній для оформлення легкових автомобілів на в’їзд до Польщі (виїзд з України).

У зв’язку з проведенням робіт легковий транспорт тимчасово скеровуватимуть на інші смуги руху.

Станом на зараз накопичення автотранспорту перед пунктом пропуску в обох напрямках не зафіксовано.

Подорожуючих просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні.

