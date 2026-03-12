  1. В Україні

Рада ратифікувала Угоду зі Словаччиною про технічне та фінансове співробітництво: що передбачає документ

13:01, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рада ратифікувала Угоду з Урядом Словацької Республіки про технічне та фінансове співробітництво, відкривши можливості для залучення словацької допомоги, реалізації спільних проєктів і посилення підтримки України у відбудові та євроінтеграційних реформах.
Рада ратифікувала Угоду зі Словаччиною про технічне та фінансове співробітництво: що передбачає документ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів та Урядом Словацької Республіки про технічне та фінансове співробітництво” №0356.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ратифікація Угоди забезпечує виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності відповідно до положень Закону України “Про міжнародні договори України” та самої Угоди, вчиненої 17 жовтня 2025 року в місті Кошице.

Угода спрямована на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Словаччини. Документ визначає види та форми такої допомоги, зокрема передачу ноу-хау, проведення тренінгів і консультацій, постачання обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій, а також надання грантів.

Також Угода встановлює механізми погодження відповідних проєктів та умови їхньої реалізації.

Реалізація Угоди сприятиме поглибленню двосторонньої співпраці між Україною та Словаччиною, підтримці реформ у сфері європейської інтеграції, залученню міжнародної технічної та фінансової допомоги, а також участі словацької сторони у процесах відновлення та відбудови України.

Прийняття Закону не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів України.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону №0356 на своєму засіданні 12 грудня 2025 року та ухвалив рішення внести його на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти за основу та в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Україна Словаччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спроба втечі до Польщі через кордон: як суд на Волині оцінив дії військовослужбовця

Чому ця справа не набула кримінального продовження.

З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

Другий тур виборів до РСУ: з’їзд суддів визначив представників від місцевих судів

12 березня, під час роботи ХХ чергового з’їзду суддів України відбувся вирішальний другий тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України.

ЄСПЛ висловився щодо скляних кабін в судах та розкритикував формальні рішення українських судів щодо домашнього арешту

На думку ЄСПЛ перебування підсудних у скляній кабіні під час суду не є проявом жорстокого або принизливого поводження.

Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]