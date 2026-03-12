Рада ратифікувала Угоду зі Словаччиною про технічне та фінансове співробітництво: що передбачає документ

Рада ратифікувала Угоду з Урядом Словацької Республіки про технічне та фінансове співробітництво, відкривши можливості для залучення словацької допомоги, реалізації спільних проєктів і посилення підтримки України у відбудові та євроінтеграційних реформах.

Верховна Рада ухвалила закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів та Урядом Словацької Республіки про технічне та фінансове співробітництво” №0356.

Ратифікація Угоди забезпечує виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності відповідно до положень Закону України “Про міжнародні договори України” та самої Угоди, вчиненої 17 жовтня 2025 року в місті Кошице.

Угода спрямована на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Словаччини. Документ визначає види та форми такої допомоги, зокрема передачу ноу-хау, проведення тренінгів і консультацій, постачання обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій, а також надання грантів.

Також Угода встановлює механізми погодження відповідних проєктів та умови їхньої реалізації.

Реалізація Угоди сприятиме поглибленню двосторонньої співпраці між Україною та Словаччиною, підтримці реформ у сфері європейської інтеграції, залученню міжнародної технічної та фінансової допомоги, а також участі словацької сторони у процесах відновлення та відбудови України.

Прийняття Закону не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів України.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону №0356 на своєму засіданні 12 грудня 2025 року та ухвалив рішення внести його на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти за основу та в цілому.

