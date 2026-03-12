  1. В Украине

Рада ратифицировала Соглашение со Словакией о техническом и финансовом сотрудничестве: что предусматривает документ

13:01, 12 марта 2026
Рада ратифицировала Соглашение с Правительством Словацкой Республики о техническом и финансовом сотрудничестве, открыв возможности для привлечения словацкой помощи, реализации совместных проектов и усиления поддержки Украины в восстановлении и евроинтеграционных реформах.
Рада ратифицировала Соглашение со Словакией о техническом и финансовом сотрудничестве: что предусматривает документ
Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики о техническом и финансовом сотрудничестве» №0356.

Ратификация Соглашения обеспечивает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу в соответствии с положениями Закона Украины «О международных договорах Украины» и самого Соглашения, подписанного 17 октября 2025 года в городе Кошице.

Соглашение направлено на создание рамочных условий для привлечения технической и финансовой помощи со стороны Словакии. Документ определяет виды и формы такой помощи, в частности передачу ноу-хау, проведение тренингов и консультаций, поставку оборудования и материалов, внедрение новых технологий, а также предоставление грантов.

Также Соглашение устанавливает механизмы согласования соответствующих проектов и условия их реализации.

Реализация Соглашения будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества между Украиной и Словакией, поддержке реформ в сфере европейской интеграции, привлечению международной технической и финансовой помощи, а также участию словацкой стороны в процессах восстановления и реконструкции Украины.

Принятие Закона не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов Украины.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект Закона №0356 на своем заседании 12 декабря 2025 года и принял решение внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины и рекомендовать принять за основу и в целом.

Верховная Рада Украины Украина Словакия

