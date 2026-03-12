Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал с Monobank из-за обнародования информации клиентки

По словам омбудсмена, была начата проверка относительно возможного нарушения законодательства о защите персональных данных и банковской тайны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о начале проверки из-за инцидента с клиенткой Monobank, информацией о которой было опубликовано в публичном пространстве.

Лубинец подчеркнул, что признание ошибки сооснователем Monobank не освобождает от ответственности.

«Персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения. Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом», — отметил он.

Омбудсмен также добавил, что о результатах проверки и дальнейших шагах сообщат после получения всей необходимой информации.

