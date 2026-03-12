Дмитро Лубінець відреагував на скандал із Monobank через оприлюднення інформації клієнтки

За словами омбудсмена, розпочато перевірку щодо можливого порушення законодавства про захист персональних даних та банківської таємниці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про початок перевірки через інцидент із клієнткою Monobank, інформацією про яку було оприлюднено у публічному просторі.

За словами омбудсмена, після появи інформації про ситуацію було розпочато перевірку щодо можливого порушення законодавства про захист персональних даних та банківської таємниці.

Лубінець наголосив, що визнання помилки співзасновником Monobank не звільняє від відповідальності.

«Персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом», — зазначив він.

Омбудсмен також додав, що про результати перевірки та подальші кроки повідомлять після отримання всієї необхідної інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.