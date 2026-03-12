Второй тур выборов в РСУ: съезд судей определил представителей от местных судов

12 марта, в ходе работы ХХ очередного съезда судей Украины, состоялся решающий второй тур тайного голосования за кандидатов в состав Совета судей Украины.

Процедура голосования проходила путем тайного волеизъявления. Счетная комиссия обработала бюллетени и огласила имена тех, кто получил наибольшую поддержку коллег.

Победителями второго тура от местных хозяйственных судов стали:

Гребенюк Татьяна Дмитриевна — судья хозяйственного суду Киевской области. 178 голосов

Победителями второго тура от местных общих судов стали:

Грубник Алексей Николаевич — судья Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области. 144 голоса

Съезд судей избрал 30 членов Совета судей Украины, то есть необходимое количество для полномочной работы РСУ. Решили считать необходимым определение невозможным заполнение двух вакантных должностей.

Избрание новых членов Совета судей Украины является критически важным шагом для обеспечения бесперебойной работы органов судейского управления и защиты профессиональных интересов судейского сообщества. Полный состав РСУ позволит оперативно решать вопросы кадрового обеспечения, финансирования системы судопроизводства и укрепления независимости судов в этот непростой для страны период.

Ключевые приоритеты новой РСУ

Ожидается, что на своем первом заседании обновленный Совет изберет председателя, заместителя и секретаря. Среди первоочередных задач для новой РСУ станет развитие стандартов судейской этики, социальная и профессиональная защита судей, а также коммуникация с другими ветвями власти и международными партнерами.

