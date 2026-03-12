Попытка побега в Польшу через границу: как суд на Волыни оценил действия военнослужащего

Почему это дело не получило уголовного продолжения.

Суд на Волыни оштрафовал военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть, пытаясь вне пункта пропуска пересечь государственную границу в направлении Республики Польша. Несмотря на незаконную попытку побега из Украины и признаки СЗЧ, дело не получило уголовного продолжения, а само наказание ограничилось минимальным штрафом.

Старт из армии – финиш в суде

Иваничевский районный суд Волынской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело №156/52/26, изучил материалы, поступившие из местного отделения пограничной службы о привлечении к административной ответственности военнослужащего в звании солдата, стрелка воинской части.

«13.01.2026 в 10 часов 50 минут на территории Литовезской ОТГ Владимирского района по направлению 820 п/зн на расстоянии 7000 м до линии государственной границы гражданин Украины совершил попытку незаконного пересечения государственной границы с территории Украины на территорию Республики Польша вне установленного пункта пропуска, в обход реки, чем нарушил требования статей 9, 12 Закона Украины «О государственной границе Украины», то есть совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 204-1 КУоАП», – говорится в материалах дела.

Протокол об административном правонарушении, составленный в тот же день, содержит подробное описание события, включая координаты перемещения, схему района задержания и хронологию действий нарушителя. После задержания военнослужащий оформил письменное заявление, признал свою вину и выразил согласие на рассмотрение дела без своего присутствия. Суд также отметил, что нарушитель ранее не привлекался к административной ответственности, имел стабильное трудоустройство и не создавал реальной угрозы жизни или здоровью других лиц.

Нарушение государственной границы произошло в условиях военного положения – особого правового режима, введённого в связи с вооружённой агрессией, угрозой государственной независимости Украины и её территориальной целостности. В таком правовом режиме контроль за перемещением лиц через государственную границу критически важен, поскольку любые нарушения могут представлять угрозу национальной безопасности. Суд также учёл, что военнослужащий был проинформирован о дате, времени и месте рассмотрения дела, однако сознательно решил не являться в суд. Это подтверждает наличие умысла и осознание незаконности собственных действий солдата.

Протокол и схема задержания обеспечили достаточную доказательную базу. Суд подчеркнул, что формальный состав правонарушения завершён фактом попытки пересечения границы вне пункта пропуска, без необходимости наличия последствий. При этом отсутствие вреда государству, отсутствие уголовных последствий и факт самовольного оставления части, хотя и нарушает дисциплину, определили квалификацию действий именно как административное правонарушение.

Фактически солдат действовал по собственной инициативе, самовольно покинув территорию воинской части, что в военной среде расценивается как дезертирство или нарушение дисциплины. Однако в данном конкретном случае уголовное преследование не применялось. Сам нарушитель границы на судебное заседание не явился. Хотя он был должным образом уведомлён о дате и времени рассмотрения дела, он подал заявление о рассмотрении дела без его участия.

При анализе обстоятельств суд уделил особое внимание принципам разумного срока рассмотрения, установленным в Конвенции о защите прав и основных свобод человека, а также сослался на практику Европейского суда по правам человека. В частности, учитывалась сложность дела, поведение стороны и значение оперативного судебного реагирования в административных делах. Установлено, что попытка пересечения границы вне пунктов пропуска относится к формальным административным правонарушениям, где главным является факт совершения действия, а не его последствия.

Опираясь на решения ЕСПЧ по делам «Смирнов против Украины» и «Пономарёв против Украины», суд подчеркнул: лицо, участвующее в судебном процессе, должно добросовестно пользоваться своими правами и выполнять обязанности, включая своевременное выяснение состояния производства. В этом контексте неявка военнослужащего, подача им заявления о рассмотрении без участия и отсутствие иных процессуальных действий не могут влечь нарушение прав человека, а напротив, позволяют обеспечить эффективное и своевременное судебное разбирательство.

7000 метров – за 3400 гривен

Особое внимание суд уделил сочетанию национальных правовых норм с международными стандартами. В частности, практика ЕСПЧ подчёркивает, что государственные органы должны обеспечивать быстрый и эффективный доступ к правосудию, при этом гарантировать баланс между правами подсудного и общественными интересами. В деле о незаконной попытке пересечения границы это проявилось в применении процедур без обязательного присутствия военнослужащего, но с обязательным надлежащим уведомлением и возможностью представить доказательства. Суд, учитывая эти стандарты, подтвердил, что материалы дела были собраны законным способом, а вина военнослужащего доказана достаточной доказательной базой.

Суд также подробно рассмотрел правовые нормы, регулирующие пересечение государственной границы. Согласно действующему законодательству, любое перемещение через границу должно происходить только через установленные пункты пропуска при наличии соответствующих документов. Факт самовольного оставления воинской части в суде не рассматривался, а попытка пересечения границы вне пункта пропуска оценивалась только как формальное нарушение закона.

Учитывая изложенное, суд постановил: признать солдата виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 204-1 КУоАП, и назначить ему административное взыскание в виде штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 грн.

В данном случае суд ограничился административным взысканием в виде штрафа, не применяя уголовное преследование по нескольким причинам, вытекающим из конкретных обстоятельств дела. Во-первых, действия военнослужащего квалифицировались только как попытка незаконного пересечения государственной границы вне пункта пропуска. Этот факт свидетельствует о формальном составе правонарушения, где решающим является совершение действия, а не его последствия, то есть совершение попытки пересечения границы вне установленного маршрута само по себе влечёт только административную ответственность.

Во-вторых, материалы дела не содержали доказательств тяжких последствий, угрозы жизни или здоровью других лиц, что могло бы переквалифицировать действия военнослужащего на уголовное преступление по статьям УК Украины (самовольное оставление части или дезертирство). Суд в постановлении отметил, что нарушитель ранее не привлекался к административной ответственности, имел стабильное трудоустройство, признал свою вину и добровольно согласился на рассмотрение дела без участия. Эти обстоятельства позволили оценить его действия как неопасные для уголовной квалификации, что и стало основанием для применения минимального административного штрафа.

Суд учёл принцип пропорциональности взыскания и цель административного наказания. Цель штрафа – воспитание правонарушителя в духе соблюдения законов и предотвращение новых правонарушений, а не наказание в уголовном смысле. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие добровольного признания вины, назначение минимального штрафа, по мнению суда, является достаточным и необходимым.

Ссылаясь на практику ЕСПЧ при рассмотрении административных дел, где отсутствуют тяжкие последствия, суд первой инстанции признал пропорциональное административное наказание вполне адекватным. Хотя военнослужащий совершил серьёзное нарушение и мог бы быть привлечён к уголовной ответственности, суд учёл все обстоятельства: отсутствие вреда, добровольное признание вины, отсутствие предыдущих правонарушений и социально-правовые обстоятельства.

В то же время это дело является предупреждением для военнослужащих: самовольное оставление части и незаконное пересечение границы могут быть классифицированы как административные или уголовные правонарушения – в зависимости от обстоятельств. Фиксация умысла, поведение нарушителя, отсутствие вреда или последствий для государства – все эти аспекты учитываются судом при определении вида наказания.

Автор: Валентин Коваль

