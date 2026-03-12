Суд: кража, продолженная после разоблачения, подлежит квалификации как грабеж

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел уголовное производство в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в открытом похищении чужого имущества, совершенном повторно.

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел с постановлением обвинительного приговора уголовное производство в отношении 36-летнего местного жителя по факту открытого похищения чужого имущества, совершённого повторно. Об этом сообщили в суде.

Попытка похитить товар в магазине

Судом установлено, что обвиняемый ещё в ноябре 2020 года, находясь в помещении одного из магазинов города, взял с торгового прилавка акустическую систему и спрятал её под одеждой, пытаясь незаметно вынести товар без оплаты. Однако во время прохождения через систему защиты от краж сработал сигнал, после чего работник магазина начал требовать от него остановиться. Осознавая, что его действия разоблачены, мужчина покинул помещение магазина с товаром и скрылся с места происшествия, фактически продолжив противоправное завладение имуществом открыто.

Решение суда и наказание

В судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину, отметив, что считает свои действия кражей. Однако суд, исследовав показания свидетелей, видеозаписи с камер наблюдения и другие материалы уголовного производства, пришёл к выводу, что после разоблачения обвиняемый продолжил удерживать похищенное имущество и покинул место происшествия, осознавая, что его действия замечены. При таких обстоятельствах совершённое правонарушение подлежит квалификации именно как грабёж.

Суд также учёл практику Верховного Суда, согласно которой действия, начатые как тайное похищение имущества, но продолженные после их разоблачения с целью сохранить похищенное, следует квалифицировать как открытое похищение, то есть грабёж.

Назначая наказание, суд обратил внимание, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имеет несколько предыдущих обвинительных приговоров суда, а также учёл степень тяжести преступления, данные о личности обвиняемого, его предыдущие судимости, а также то, что он способствовал раскрытию уголовного правонарушения.

В результате мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения и ему назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы.

