  1. В Украине

До 28 тысяч гривен: как изменились выплаты курсантам военных вузов в 2026 году

08:12, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отдельные категории курсантов, в частности те, кто лишен родительской опеки, будут получать повышенное денежное довольствие.
До 28 тысяч гривен: как изменились выплаты курсантам военных вузов в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года для курсантов военных учебных заведений будут установлены обновленные размеры денежного довольствия. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для курсантов I–II курсов размер денежного обеспечения составит 10 320 грн и 10 470 грн. Для курсантов, лишенных родительской опеки, выплаты составят 14 559 грн и 15 657 грн.

Курсанты III–IV курсов будут получать 10 524 грн или 11 691 грн в зависимости от условий прохождения обучения. Для курсантов, лишенных родительской опеки, предусмотрены выплаты в размере 15 504 грн и 16 086 грн.

В случае отличного обучения курсантам будет начисляться надбавка к должностному окладу в тройном размере. Такая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2025 года №455.

Для курсантов IV курса денежное обеспечение составит 23 188 грн. Для лиц, лишенных родительской опеки, размер выплат достигнет 28 998 грн.

В ТЦК и СП отметили, что обучение в военном высшем учебном заведении предусматривает не только получение образования, но и стабильное денежное обеспечение, социальные гарантии и возможность начать офицерскую карьеру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги военные ТЦК выплаты военным

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Почему Верховный Суд снижает гонорары адвокатов: позиция Большой Палаты

Позиция БП ВС подтверждает, что не стоит рассчитывать на компенсацию юридической помощи за дублированные процессуальные документы.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]