До 28 тысяч гривен: как изменились выплаты курсантам военных вузов в 2026 году

Отдельные категории курсантов, в частности те, кто лишен родительской опеки, будут получать повышенное денежное довольствие.

С 1 января 2026 года для курсантов военных учебных заведений будут установлены обновленные размеры денежного довольствия. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК и СП.

Для курсантов I–II курсов размер денежного обеспечения составит 10 320 грн и 10 470 грн. Для курсантов, лишенных родительской опеки, выплаты составят 14 559 грн и 15 657 грн.

Курсанты III–IV курсов будут получать 10 524 грн или 11 691 грн в зависимости от условий прохождения обучения. Для курсантов, лишенных родительской опеки, предусмотрены выплаты в размере 15 504 грн и 16 086 грн.

В случае отличного обучения курсантам будет начисляться надбавка к должностному окладу в тройном размере. Такая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2025 года №455.

Для курсантов IV курса денежное обеспечение составит 23 188 грн. Для лиц, лишенных родительской опеки, размер выплат достигнет 28 998 грн.

В ТЦК и СП отметили, что обучение в военном высшем учебном заведении предусматривает не только получение образования, но и стабильное денежное обеспечение, социальные гарантии и возможность начать офицерскую карьеру.

