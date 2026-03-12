Суд: крадіжка, продовжена після викриття, підлягає кваліфікації як грабіж

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув кримінальне провадження щодо 36-річного місцевого жителя, обвинуваченого у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув із постановленням обвинувального вироку кримінальне провадження щодо 36-річного місцевого мешканця за фактом відкритого викрадення чужого майна, вчиненому повторно. Про це повідомили у суді.

Спроба викрасти товар у магазині

Судом встановлено, що обвинувачений ще в листопаді 2020 року, знаходячись у приміщенні одного з магазинів міста, взяв із торгового прилавку акустичну систему та приховав її під одягом, намагаючись непомітно винести товар без оплати. Однак під час проходження через систему захисту від крадіжок спрацював сигнал, після чого працівник магазину почав вимагати від нього зупинитися. Усвідомлюючи, що його дії викриті, чоловік залишив приміщення магазину з товаром та зник із місця події, фактично продовживши протиправне заволодіння майном відкрито.

Рішення суду та покарання

У судовому засіданні обвинувачений частково визнав свою вину, зазначивши, що вважає свої дії крадіжкою. Проте суд, дослідивши показання свідків, відеозаписи з камер спостереження та інші матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що після викриття обвинувачений продовжив утримувати викрадене майно та залишив місце події, усвідомлюючи, що його дії помічені. За таких обставин вчинене правопорушення підлягає кваліфікації саме як грабіж.

Суд також врахував практику Верховного Суду, відповідно до якої дії, розпочаті як таємне викрадення майна, але продовжені після їх викриття з метою зберегти викрадене, слід кваліфікувати як відкрите викрадення, тобто грабіж.

Призначаючи покарання, суд звернув увагу, що обвинувачений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та має кілька попередніх обвинувальних вироків суду, а також врахував ступінь тяжкості злочину, дані про особу обвинуваченого, його попередні судимості, а також те, що він сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

У результаті чоловіка визнано винуватим у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення та призначено остаточне покарання за сукупністю вироків у виді 4 років 1 місяця позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.