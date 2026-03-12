Депутат из Винницкой области получил штраф за скрытые более 1 млн гривен в декларациях

Суд признал депутата Могилев-Подольского районного совета виновным в представлении недостоверных сведений в ежегодных декларациях, установив, что в документах за 2023 и 2024 годы он скрыл информацию более чем на 1 млн грн.

Суд принял решение о привлечении к ответственности депутата Могилёв-Подольского районного совета Винницкой области, признав его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о внесении заведомо недостоверной информации в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Соответствующую информацию обнародовало НАПК.

Суд рассмотрел два протокола, составленные сотрудниками Управления стратегических расследований (УСР) Национальной полиции в Винницкой области по результатам проведённого Национальным агентством по предотвращению коррупции контроля полноты заполнения деклараций.

В каждую из деклараций за 2023 и 2024 годы он внес недостоверные сведения на сумму более 1 млн грн.

За совершение правонарушений суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.

В НАПК также добавили, что по результатам рассмотрения обоснованных выводов НАПК относительно полноты заполнения деклараций сотрудники УСР составили протоколы об административных правонарушениях в отношении:

депутата Кобелякского городского совета Полтавской области — за внесение недостоверных сведений в декларацию за 2024 год на сумму более 2,1 млн грн;

депутата Жовтанецкого сельского совета Львовского района Львовской области — за внесение недостоверных сведений в декларациях за 2023 и 2024 годы на сумму более 478 тыс. грн в каждой из деклараций.

Соответствующие материалы направлены в местные суды для их рассмотрения.

