КАС ВС объяснил, как определить, какой суд должен рассматривать дело — административный или гражданский

Женщина оспаривала действия государственного нотариуса, который отказал выдать свидетельство о праве на наследство.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о правомерности действий государственного нотариуса, связанных с отказом в выдаче свидетельства о праве на наследственное имущество, а также правомерности постановления об отказе в совершении нотариального действия.

Как отметили в Пятом апелляционном административном суде, ключевой вопрос — выяснение правовой природы спорных правоотношений (публично-правовых или частноправовых) и, соответственно, надлежащего порядка их судебного рассмотрения.

Критериями разграничения судебной юрисдикции являются субъектный состав правоотношений, предмет спора и характер спорных материальных правоотношений. Кроме того, таким критерием может быть прямое указание в законе на вид судопроизводства, в котором рассматривается определенная категория дел.

Публично-правовой спор имеет особый субъектный состав. Участие субъекта властных полномочий является обязательным признаком для того, чтобы классифицировать спор как публично-правовой. Однако само по себе участие в споре субъекта властных полномочий не дает оснований отождествлять спор с публично-правовым и относить его к делам административной юрисдикции.

Определяющим признаком дела административной юрисдикции является суть (содержание, характер) спора. Публично-правовой спор, на который распространяется юрисдикция административных судов, является спором между участниками публично-правовых отношений и касается именно этих отношений.

Вместе с тем частноправовые отношения отличаются наличием имущественного или неимущественного интереса участника. Спор имеет частноправовой характер, если он обусловлен нарушением или угрозой нарушения частного права или интереса (как правило имущественного) конкретного субъекта, подлежащего защите способом, предусмотренным законодательством для сферы частноправовых отношений, даже если к нарушению частного права или интереса привели управленческие действия субъектов властных полномочий.

Следовательно, КАС ВС пришел к выводу, что обращаясь в административный суд с иском о защите своих наследственных прав, истец фактически оспаривает право собственности на это имущество лиц, за которыми оно зарегистрировано.

Поскольку в деле имеется неразрешенный спор о праве, дальнейшее оспаривание правомерности приобретения лицом такого права не может осуществляться по правилам административного судопроизводства в связи с тем, что административный суд лишен правовых (законодательных) возможностей устанавливать (признавать) принадлежность права собственности на объект недвижимого имущества. Такой спор, с учетом субъектного состава участников дела, должен решаться судами по правилам гражданского судопроизводства.

Постановление КАС ВС № 380/25826/23 от 30 января 2026 года.

