В Украине частично разрешили внеплановые проверки использования и охраны земель во время военного положения

Во время военного положения снова будут проводить внеплановые проверки использования земель.

В Украине частично восстановлена возможность проведения внеплановых мероприятий государственного контроля за использованием и охраной земель в условиях военного положения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2026 года №121 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 года №303» обновлены основания осуществления государственного надзора (контроля) в условиях военного положения.

С учетом внесенных изменений, в частности, разрешено проведение внеплановых мероприятий государственного контроля за использованием и охраной земель в условиях военного положения, которые осуществляются:

по решению суда;

по заявлению субъекта хозяйствования, поданному в соответствующий орган государственного надзора (контроля), о проведении мероприятия государственного надзора (контроля) по его желанию;

для проверки выполнения субъектом хозяйствования предписаний, распоряжений или других распорядительных документов об устранении нарушений требований законодательства, выданных по результатам проведения предыдущего мероприятия органом государственного надзора (контроля);

по поручению Премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, которое имеет значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства (по решению Минэкономики);

при наличии угрозы, которая имеет негативное влияние на жизнь и здоровье человека, окружающую природную среду, обеспечение безопасности государства, для выполнения международных обязательств Украины, а также в связи с наступлением аварии, пожара, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая или профессионального заболевания, связанного с деятельностью субъекта хозяйствования (по решению Минэкономики);

по обращению физического лица (физических лиц) о нарушении, которое причинило вред его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей природной среде или безопасности государства, с добавлением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии) (по решению Госгеокадастра).

