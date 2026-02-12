Кабмин расширил перечень разрешенных внеплановых проверок

Постановлением урегулирован и детализирован перечень оснований, при которых допускается проведение внеплановых мероприятий государственного контроля.

Кабинет Министров внес изменения в постановление правительства от 13 марта 2022 года № 303 «О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения».

Изменениями сохранено общее правило о прекращении проведения плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) в отношении юридических лиц, физических лиц и физических лиц — предпринимателей на период действия военного положения, кроме случаев, определенных постановлением.

Постановлением от 28 января 2026 года № 121 дополнительно урегулирован и детализирован перечень оснований, при которых допускается проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля).

В частности, такие мероприятия могут проводиться в случаях, предусмотренных законодательством:

– по решению суда;

– по заявлению субъекта хозяйствования, поданному в соответствующий орган государственного надзора (контроля), о проведении мероприятия государственного надзора (контроля) по его желанию;

– с целью проверки выполнения предписаний, распоряжений или иных распорядительных документов об устранении нарушений, выданных по результатам предыдущих проверок.

Кроме того, в период военного положения допускается проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по основаниям, определенным законодательством, в случае наличия угрозы жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, безопасности государства, а также для выполнения международных обязательств Украины — по решениям соответствующих центральных органов исполнительной власти.

В то же время постановлением предусмотрены отдельные исключения для органов государственного надзора (контроля), полномочия которых определены специальными положениями.

