Дело SIC v. PORTUGAL: ЕСПЧ признал, что использование изображений зрителей в коммерческих и рекламных целях без согласия может составлять нарушение права на частную жизнь
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что нарушения права на свободу выражения мнения телеканала SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO (SIC) в Португалии не произошло, приняв решение в пользу двух зрителей стендап-шоу. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.
Обстоятельства дела
В 2012 году два человека, М. Г. и М. К., посетили стендап-шоу комика Ж. С. в Лиссабоне. Во время выступления комик допустил ряд спорных шуток, в частности на тему педофилии (дело Йозефа Фрицля) и высказываний с расистским подтекстом. Возмущенные этим, М. Г. и М. К. вступили в словесную перепалку с комиком и покинули зал. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.
Несмотря на наличие объявления о видеосъемке шоу, телекомпания впоследствии использовала кадры этой острой перепалки (с четким отображением лиц и голосов зрителей) в рекламном ролике и в эпизодах документального сериала «Юморист». Рекламный ролик транслировался несколько раз в день не менее 45 дней, а эпизоды сериала были доступны на сайте SIC Radical и YouTube.
М. Г. и М. К. обратились в суд, утверждая, что их изображения использовали без согласия, что причинило им унижение и страдания. В итоге Верховный суд Португалии обязал телекомпанию выплатить потерпевшим 40 тыс. евро компенсации и удалить видео. Телекомпания обратилась в ЕСПЧ, заявляя о нарушении своего права на свободу выражения мнения (ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).
Позиция суда
ЕСПЧ единогласно постановил, что нарушения ст. 10 Конвенции не было.
Суд пришел к выводу, что вмешательство в свободу выражения мнений заявителя было «необходимым в демократическом обществе» для защиты прав других лиц – права М. Г. и М. К. на уважение частной жизни, и в целом Государство обеспечило справедливый баланс между правом телекомпании на свободу выражения мнений и правом частных лиц на уважение их частной жизни и изображения.
ЕСПЧ, в частности, отметил:
- отсутствие общественного интереса: Суд отметил, что трансляция видео носила чисто развлекательный характер (с целью привлечения аудитории) и не способствовала дискуссии по вопросам, представляющим общий общественный интерес;
- статус частных лиц: М. Г. и М. К. – частные лица, которые не являются публичными фигурами и не стремились к огласке, просто посетив шоу;
- относительно четкого и недвусмысленного согласия: несмотря на наличие уведомлений о съемке во время шоу М. Г. и М. К. своим поведением четко и однозначно не демонстрировали молчаливого согласия на запись спора и использование их изображений и голосов в сериале и рекламе;
- негативные последствия: трансляция кадров спора была унизительной и могла нанести ущерб репутации лиц в их профессиональной и личной жизни. Компания-заявитель не приняла никаких мер для минимизации ущерба, например, не размыла лица М. Г. и М. К. и не изменила их голоса;
- пропорциональность санкции: учитывая обстоятельства дела, сумма в размере 40 тыс. евро возмещения ущерба, присужденная за незаконную трансляцию изображений и голосов М. Г. и М. К., не была чрезмерной.
