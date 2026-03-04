  1. Судова практика
Справа SIC v. PORTUGAL: ЄСПЛ визнав – використання без згоди зображень глядачів в комерційних цілях може порушувати право на приватне життя

18:19, 4 березня 2026
ЄСПЛ підтвердив, що трансляція кадрів суперечки на стендап-шоу SIC не порушує права телеканалу на свободу вираження поглядів, захищаючи приватність глядачів.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що порушення права на свободу вираження поглядів телеканалу SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO (SIC) у Португалії не відбулося, ухваливши рішення на користь двох глядачів стендап-шоу. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

Обставини справи

У 2012 році двоє осіб, М. Г. та М. К., відвідали стендап-шоу коміка Ж. С. у Лісабоні. Під час виступу комік припустився низки суперечливих жартів, зокрема на тему педофілії (справа Йозефа Фріцля) та висловлювань з расистським підтекстом. Обурені цим, М. Г. та М. К. вступили у словесну перепалку з коміком і покинули зал. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

Попри наявність оголошення про відеозйомку шоу телекомпанія згодом використала кадри цієї гострої суперечки (із чітким відображенням облич і голосів глядачів) у рекламному ролику та в епізодах документального серіалу «Гуморист». Рекламний ролик транслювався кілька разів на день щонайменше протягом 45 днів, а епізоди серіалу були доступні на сайті SIC Radical та YouTube.

М. Г. і М. К. звернулися до суду, стверджуючи, що їхні зображення використали без згоди, що спричинило їм приниження та страждання. Зрештою Верховний суд Португалії зобов'язав телекомпанію виплатити потерпілим 40 тис. євро компенсації та видалити відео. Телекомпанія звернулася до ЄСПЛ, заявляючи про порушення свого права на свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Позиція суду

ЄСПЛ одноголосно постановив, що порушення ст. 10 Конвенції не було.

Суд дійшов висновку, що втручання у свободу вираження поглядів заявника було «необхідним у демократичному суспільстві» для захисту прав інших осіб –  права М. Г. та М. К. на повагу до приватного життя, і загалом Держава забезпечила справедливий баланс між правом телекомпанії на свободу вираження поглядів і правом приватних осіб на повагу до їхнього приватного життя та зображення.

ЄСПЛ, зокрема, зазначив про:

  • відсутність суспільного інтересу: Суд зазначив, що трансляція відео мала суто розважальний характер (з метою залучення аудиторії) і не сприяла дискусії з питань, що становлять загальний суспільний інтерес;
  • статус приватних осіб: М. Г. і М. К. – приватні особи, які не є публічними фігурами й не прагнули розголосу, просто відвідавши шоу;
  • щодо чіткої та недвозначної згоди: попри наявність повідомлень про зйомку під час шоу М. Г. і М. К. своєю поведінкою чітко та однозначно не демонстрували мовчазної згоди на запис суперечки й використання їхніх зображень і голосів у серіалі та рекламі;
  • негативні наслідки: трансляція кадрів суперечки була принизливою і могла зашкодити репутації осіб у їхньому професійному та особистому житті. Компанія-заявник не вжила жодних заходів для мінімізації шкоди, наприклад не розмила обличчя М. Г. і М. К. та не змінила їхніх голосів;
  • пропорційність санкції: з огляду на обставини справи сума в розмірі 40 тис. євро відшкодування шкоди, присуджена за незаконну трансляцію зображень і голосів М. Г. та М. К., не була надмірною.

суд Верховний Суд ЄСПЛ ЗМІ Португалія медіа

