  1. У світі

Верховний суд США відмовив у реєстрації авторського права на зображення, створене ШІ

18:08, 4 березня 2026
Суд залишив у силі рішення, згідно з яким авторське право можуть отримувати лише твори, створені людиною.
Верховний суд США відмовив у реєстрації авторського права на зображення, створене ШІ
Фото: aaft.com
Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію комп’ютерного науковця, якому відмовили у наданні авторського права на художній твір, створений системою штучного інтелекту.

Рішення, ухвалене судом у понеділок, 2 березня, залишає в силі постанову Апеляційного суду США округу Колумбія від минулого року, який підтримав позицію Бюро авторського права США про те, що реєструвати можна лише твори, створені людиною, повідомляє Law360.

Стівен Талер, який подав клопотання про видачу судового наказу (certiorari), стверджував, що державне агентство «значно перевищило свої повноваження», фактично запровадивши вимогу людського авторства, яка прямо не передбачена законом.

Талер намагався зареєструвати створене штучним інтелектом зображення під назвою A Recent Entrance to Paradise («Нещодавній вхід до раю»). Зображення було згенероване системою ШІ, яку він створив і назвав Creativity Machine.

Апеляційний суд округу Колумбія минулого року підтвердив рішення Бюро авторського права, зазначивши, що Закон про авторське право прямо не визначає поняття «автор». Водночас кілька його положень свідчать про те, що авторами можуть бути лише люди, зокрема норма про можливість передавати авторські права подружжю або спадкоємцям.

Верховний Суд США штучний інтелект ШІ

