Apple представила перший у своїй історії бюджетний MacBook Neo
17:14, 4 березня 2026
Головною технічною особливістю MacBook Neo став перехід на чіпсет серії A, який раніше був ексклюзивом для iPhone.
фото: cultofmac.com
Apple представила перший у своїй історії по-справжньому недорогий MacBook. Він отримав назву Neo.
Головною відмінністю від інших Mac став чіпсет, що використовується: вперше для своїх ноутбуків Apple використовувала смартфонний чіп A18 Pro - такий же стояв в iPhone 16 Pro.
MacBook Neo пропонується в яскравих кольорах: сріблястому, рожевому, жовтому, синьому. Колір клавіатури залежить від кольору дюралевого корпусу.
Технічні характеристики:
- Габарити: 297,5×206,4×12,7 мм, 1,23 кг
- Дисплей: 13", IPS (Liquid Retina), 2408×1506, IPS до 500 ніт
- Процесор: Apple A18 Pro
- Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 256/512 ГБ постійної
- Батарея: 36,5 Вт/год (до 16 годин відеостримінгу)
- Порти: USB-C 2.0, USB-C 3.0, аудіоджек
- Зв'язок: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6
