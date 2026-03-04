Apple представила перший у своїй історії бюджетний MacBook Neo

Головною технічною особливістю MacBook Neo став перехід на чіпсет серії A, який раніше був ексклюзивом для iPhone.

Apple представила перший у своїй історії по-справжньому недорогий MacBook. Він отримав назву Neo.

Головною відмінністю від інших Mac став чіпсет, що використовується: вперше для своїх ноутбуків Apple використовувала смартфонний чіп A18 Pro - такий же стояв в iPhone 16 Pro.

MacBook Neo пропонується в яскравих кольорах: сріблястому, рожевому, жовтому, синьому. Колір клавіатури залежить від кольору дюралевого корпусу.

Технічні характеристики:

Габарити: 297,5×206,4×12,7 мм, 1,23 кг

Дисплей: 13", IPS (Liquid Retina), 2408×1506, IPS до 500 ніт

Процесор: Apple A18 Pro

Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 256/512 ГБ постійної

Батарея: 36,5 Вт/год (до 16 годин відеостримінгу)

Порти: USB-C 2.0, USB-C 3.0, аудіоджек

Зв'язок: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6

