  1. У світі

Apple представила перший у своїй історії бюджетний MacBook Neo

17:14, 4 березня 2026
Головною технічною особливістю MacBook Neo став перехід на чіпсет серії A, який раніше був ексклюзивом для iPhone.
Apple представила перший у своїй історії бюджетний MacBook Neo
фото: cultofmac.com
Apple представила перший у своїй історії по-справжньому недорогий MacBook. Він отримав назву Neo.

Головною відмінністю від інших Mac став чіпсет, що використовується: вперше для своїх ноутбуків Apple використовувала смартфонний чіп A18 Pro - такий же стояв в iPhone 16 Pro.

MacBook Neo пропонується в яскравих кольорах: сріблястому, рожевому, жовтому, синьому. Колір клавіатури залежить від кольору дюралевого корпусу.

Технічні характеристики:

  • Габарити: 297,5×206,4×12,7 мм, 1,23 кг
  • Дисплей: 13", IPS (Liquid Retina), 2408×1506, IPS до 500 ніт
  • Процесор: Apple A18 Pro
  • Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 256/512 ГБ постійної
  • Батарея: 36,5 Вт/год (до 16 годин відеостримінгу)
  • Порти: USB-C 2.0, USB-C 3.0, аудіоджек
  • Зв'язок: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6

Apple

