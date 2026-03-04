Словаччина планує розірвати контракт з «Укренерго» на аварійне постачання електроенергії

Рішення погодив уряд Словаччини за ініціативою прем’єра Роберта Фіцо.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Словацька державна компанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з НЕК «Укренерго» щодо аварійного постачання електроенергії в Україну. Відповідне рішення погодив уряд у Братиславі, повідомляє видання Denník N.

За словами директора SEPS Мартіна Магата, востаннє Словаччина постачала Україні аварійну електроенергію в січні 2026 року.

Він також заявив, що Київ нібито звертався із запитами на екстрені постачання після того, як Словаччина їх заборонила, однак ці поставки не були здійснені.

Як зазначає видання, пропозицію щодо розірвання контракту було внесено додатково під час засідання уряду. Її автором є прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.