  1. В Україні
  2. / У світі

Словаччина планує розірвати контракт з «Укренерго» на аварійне постачання електроенергії

17:50, 4 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення погодив уряд Словаччини за ініціативою прем’єра Роберта Фіцо.
Словаччина планує розірвати контракт з «Укренерго» на аварійне постачання електроенергії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Словацька державна компанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з НЕК «Укренерго» щодо аварійного постачання електроенергії в Україну. Відповідне рішення погодив уряд у Братиславі, повідомляє видання Denník N.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами директора SEPS Мартіна Магата, востаннє Словаччина постачала Україні аварійну електроенергію в січні 2026 року.

Він також заявив, що Київ нібито звертався із запитами на екстрені постачання після того, як Словаччина їх заборонила, однак ці поставки не були здійснені.

Як зазначає видання, пропозицію щодо розірвання контракту було внесено додатково під час засідання уряду. Її автором є прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна енергетика електроенергія світло Словаччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський інвестиційний банк надасть кредит для розширення системи 112 в Україні

Система екстреної допомоги за номером 112 запрацює по всій Україні за підтримки Європейського інвестиційного банку.

У Раді пропонують знизити податки для орендодавців, які здають житло ВПО

Законопроєктом пропонується змінити підхід до оподаткування доходів від оренди житла.

Плагіат у дисертаціях та мобілізація на Верховині: нові деталі співбесід претендентів на крісло судді ВАКС

Одинадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Спричинив ДТП – отримав зауваження: чому суд у Калуші звільнив водія від відповідальності

Суд постановив, що порушення ПДР доведено, але покарання визнано надмірним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]