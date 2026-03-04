  1. В Украине
Словакия планирует расторгнуть контракт с «Укрэнерго» на аварийную поставку электроэнергии

17:50, 4 марта 2026
Решение согласовало правительство Словакии по инициативе премьера Роберта Фицо.
Словацкая государственная компания SEPS заявила о намерении расторгнуть контракт с НЭК «Укрэнерго» по аварийной поставке электроэнергии в Украину. Соответствующее решение согласовало правительство в Братиславе, сообщает издание Denník N.

По словам директора SEPS Мартина Магата, в последний раз Словакия поставляла Украине аварийную электроэнергию в январе 2026 года.

Он также заявил, что Киев якобы обращался с запросами на экстренные поставки после того, как Словакия их запретила, однако эти поставки не были осуществлены.

Как отмечает издание, предложение о расторжении контракта было внесено дополнительно во время заседания правительства. Его автором является премьер-министр Роберт Фицо.

