Словакия планирует расторгнуть контракт с «Укрэнерго» на аварийную поставку электроэнергии

Решение согласовало правительство Словакии по инициативе премьера Роберта Фицо.

Словацкая государственная компания SEPS заявила о намерении расторгнуть контракт с НЭК «Укрэнерго» по аварийной поставке электроэнергии в Украину. Соответствующее решение согласовало правительство в Братиславе, сообщает издание Denník N.

По словам директора SEPS Мартина Магата, в последний раз Словакия поставляла Украине аварийную электроэнергию в январе 2026 года.

Он также заявил, что Киев якобы обращался с запросами на экстренные поставки после того, как Словакия их запретила, однако эти поставки не были осуществлены.

Как отмечает издание, предложение о расторжении контракта было внесено дополнительно во время заседания правительства. Его автором является премьер-министр Роберт Фицо.

