  1. В Украине

За «лояльную проверку» — $2000: на Волыни задержали исполняющего обязанности начальника Госпродпотребслужбы

16:36, 4 марта 2026
ГБР задержало на взятке исполняющего обязанности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области.
За «лояльную проверку» — $2000: на Волыни задержали исполняющего обязанности начальника Госпродпотребслужбы
Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Департаментом стратегических расследований Нацполиции задержали исполняющего обязанности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области.

По данным Бюро, в управление обратился директор одного из предприятий с целью получения эксплуатационного разрешения на производственные мощности. Однако чиновник настоял на личной встрече.

Во время разговора он заявил предпринимателю, что перед выдачей разрешения должна быть проведена проверка, в ходе которой якобы могут выявить нарушения. В то же время чиновник предложил «решить вопрос» — пообещал поспособствовать направлению на предприятие лояльных инспекторов и обеспечить беспрепятственное получение необходимого разрешения.

За такую «помощь» он потребовал 2 тысячи долларов США. После этого предприниматель обратился в ГБР.

Отмечается, что впоследствии сотрудники управления провели внеплановую проверку, а исполняющий обязанности руководителя подписал приказ о выдаче предприятию эксплуатационного разрешения на деятельность по производству и обращению несъедобных продуктов животного происхождения.

Сразу после получения 2 тысяч долларов США чиновника задержали. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

ГБР

