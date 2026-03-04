Стало известно, почему налоговая может не принять декларацию в электронной форме

Единственная причина, по которой налоговая может не принять декларацию, поданную в электронном виде, — это недействительная квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись.

Налоговая служба в Хмельницкой области разъясняет, в каких случаях ГНС может отказать в принятии электронной декларации.

Отмечается, что согласно п. 49.3 НКУ налоговая декларация подаётся по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

б) направляется по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

в) средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон №851) и от 05.10.2017 №2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон №2155).

Единственным основанием для непринятия налоговой декларации средствами электронной связи в электронной форме является недействительность квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, такого налогоплательщика в соответствии с требованиями Закона №2155, в том числе в связи с окончанием срока действия соответствующего квалифицированного сертификата электронной подписи, при условии что такая налоговая декларация соответствует всем требованиям электронного документа, содержит достоверные обязательные реквизиты и предоставлена в формате, доступном для её технической обработки.

В соответствии с п. 49.4 НКУ налогоплательщики, относящиеся к крупным и средним предприятиям, подают налоговые декларации контролирующему органу в электронной форме с соблюдением требований Законов №851 и №2155.

Налоговая отчётность по налогу на добавленную стоимость подаётся в электронной форме контролирующему органу всеми плательщиками этого налога с соблюдением требований Законов №851 и №2155.

Финансовая отчётность, отчёт о финансовом состоянии (баланс) и отчёт о прибылях и убытках и совокупном доходе (отчёт о финансовых результатах), которые подаются согласно требованиям п. 46.2 НКУ, подаются в электронной форме с соблюдением требований Законов №851 и №2155 в контролирующие органы плательщиками налога на прибыль предприятий, плательщиками части чистой прибыли (дохода), плательщиками дивидендов на государственную долю и неприбыльными предприятиями, учреждениями, организациями, которые подают налоговую отчётность в электронной форме.

