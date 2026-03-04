Верховный Суд подтвердил незаконность перевода работника Укрзализныци на нижеоплачиваемую должность без его согласия

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу АО «Укрзализныця» по делу по иску работника, обжаловавшего приказ о переводе его с должности заместителя начальника дистанции пути на должность ремонтника искусственных сооружений, просил возобновить его на работе и взыскать разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 608/2043/24 о законности перевода работника акционерного общества «Украинская железная дорога» с руководящей должности на нижеоплачиваемую работу и пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для такого перевода в связи с отсутствием согласия работника на момент издания соответствующего приказа.

Суть дела

В августе 2024 года истец обратился с иском к региональному филиалу «Львовская железная дорога» АО «Укрзалізниця», а впоследствии суд заменил ответчика на АО «Укрзалізниця», о признании незаконным и отмене приказа о переводе на другую работу, восстановлении на прежней должности, взыскании разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы и возмещении морального вреда.

Истец указывал, что работает в системе железнодорожного транспорта с 1993 года и более двадцати лет занимал руководящие должности. Согласно приказу от 26 марта 2018 года он был переведен на должность заместителя начальника дистанции по искусственным сооружениям производственного структурного подразделения «Чортковская дистанция пути» регионального филиала «Львовская железная дорога». По утверждению истца, обязанности на этой должности он выполнял надлежащим образом, дисциплинарных взысканий не имел.

Истец отмечал, что после начала исполнения обязанностей начальника дистанции другим работником в мае 2024 года между ними возник конфликт, в связи с чем к нему начали предъявляться необоснованные претензии. В дальнейшем, по его утверждению, под угрозой увольнения за нарушение трудовой дисциплины или несоответствие занимаемой должности он был вынужден 07 июня 2024 года написать заявление о переводе с должности заместителя начальника дистанции на должность ремонтника искусственных сооружений.

При этом указанное заявление длительное время не было зарегистрировано в установленном порядке и не передавалось для решения уполномоченным должностным лицам. Истец продолжал исполнять обязанности на должности заместителя начальника дистанции.

22 июля 2024 года истец подал заявление об отзыве своего предыдущего заявления о переводе в связи с семейными обстоятельствами. Заявление было зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции соответствующего структурного подразделения.

Несмотря на это, 24 июля 2024 года работодателем был издан приказ о переводе истца на другую работу — с должности заместителя начальника дистанции в мостовой цех на должность ремонтника искусственных сооружений 4 разряда.

Истец считал, что такой перевод осуществлён без его согласия, с нарушением статей 32 и 33 Кодекса законов о труде Украины, поскольку до момента издания приказа он отозвал заявление о переводе.

Ответчик возражал против удовлетворения иска и указывал, что приказ о переводе был издан на основании заявления работника от 07 июня 2024 года. По утверждению ответчика, заявление об отзыве предыдущего заявления поступило в кадровую службу лишь 25 июля 2024 года, то есть после издания приказа о переводе.

Кроме того, ответчик ссылался на ненадлежащее исполнение истцом служебных обязанностей, что обсуждалось на оперативных совещаниях в июле 2024 года. Также отмечалось, что соответствующие заявления по кадровым вопросам руководителей подразделений подаются через службу кадров на имя заместителя директора исполнительного регионального филиала по управлению персоналом и социальной политике.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Решением Чортковского районного суда Тернопольской области от 18 августа 2025 года иск был удовлетворён частично.

Суд признал незаконным и отменил приказ о переводе работника на другую работу, восстановил его в должности заместителя начальника дистанции с 24 июля 2024 года и взыскал разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы в сумме 156 719,50 грн. В удовлетворении требования о возмещении морального вреда суд отказал.

Мотивируя решение, суд отметил, что приказ о переводе был издан на основании заявления о переводе, которое не было должным образом оформлено и не было проверено работодателем на предмет его актуальности. С учётом этого суд пришёл к выводу о незаконности перевода и применил положения статьи 235 Кодекса законов о труде Украины относительно взыскания разницы в заработке.

Постановлением Тернопольского апелляционного суда от 03 декабря 2025 года апелляционная жалоба акционерного общества «Украинская железная дорога» была удовлетворена частично. Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о незаконности перевода работника, однако изменил решение в части определения субъекта ответственности и размера взыскания. Суд отменил решение в части солидарного взыскания средств с ответчика и третьего лица, указав, что возложение материально-правовых обязанностей на третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований относительно предмета спора, противоречит нормам гражданского процессуального права.

В результате апелляционный суд взыскал разницу в заработке только с акционерного общества «Украинская железная дорога» в размере 150 450,72 грн с удержанием соответствующих налогов и сборов. Апелляционный суд также отметил, что разница в заработке должна исчисляться без учёта двухнедельного периода сохранения за работником среднего заработка в соответствии со статьёй 114 КЗоТ Украины, в связи с чем уменьшил сумму взыскания с 156 719,50 грн до 150 450,72 грн.

Позиция и выводы Верховного Суда

Проверив доводы кассационной жалобы и материалы дела, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для её удовлетворения.

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьёй 43 Конституции Украины каждый имеет право на труд, которое включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения.

Согласно части первой статьи 21 Кодекса законов о труде Украины трудовым договором является соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу, определённую этим соглашением, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать надлежащие условия труда.

Часть первая статьи 32 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что перевод на другую работу допускается только с согласия работника, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что бремя доказывания законности ограничения трудовых прав работника возлагается на работодателя.

Судами предыдущих инстанций установлено, что работник подал заявление об отзыве согласия на перевод до издания приказа о переводе. Наличие на заявлении двух входящих штампов, а также записи в журнале входящей корреспонденции подтверждают её подачу 22 июля 2024 года.

Коллегия судей согласилась с выводом судов предыдущих инстанций о том, что ответчик не доказал надлежащими, достаточными и допустимыми доказательствами соблюдение процедуры перевода работника на другую работу и наличие его согласия на такой перевод на момент издания приказа.

Заявление о переводе было подано 07 июня 2024 года и более месяца не передавалось уполномоченным лицам для рассмотрения. При этом работник продолжал выполнять обязанности по своей должности. Издавая приказ о переводе 24 июля 2024 года, работодатель не проверил актуальность заявления и наличие согласия работника на перевод.

Доводы кассационной жалобы фактически сводятся к переоценке доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Верховный Суд также отклонил доводы заявителя о нарушении судами норм процессуального права при замене ответчика и привлечении третьих лиц, указав, что такая замена была осуществлена в соответствии с положениями части второй статьи 51 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Учитывая изложенное, Верховный Суд пришёл к выводу о законности и обоснованности решений судов предыдущих инстанций.

Кассационная жалоба акционерного общества «Украинская железная дорога» оставлена без удовлетворения, а решение Чортковского районного суда Тернопольской области от 18 августа 2025 года с учётом изменений после апелляционного пересмотра и постановление Тернопольского апелляционного суда от 03 декабря 2025 года — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

