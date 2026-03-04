Владимир Компаниченко уволен с должности руководителя СБУ в Житомирской области

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Владимира Компаниченко с должности начальника Управления СБУ в Житомирской области.

Фото: UkrNews.Live

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Компаниченко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - сказано в указе.

Напомним, Компаниченко был назначен на должность начальника управления СБУ в Житомирской области 17 ноября 2022 года.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Руслан Кравченко раскрыл детали дела о коррупции при строительстве укрытий для самолетов. Подозрения получили командующий логистикой Воздушных сил и начальник СБУ в Житомирской области в превышении служебных полномочий и получении взятки.

ВАКС избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области.

