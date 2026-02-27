Коррупция на укрытиях для самолетов: ВАКС избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области

Антикорсуд отправил должностное лицо под стражу на 60 суток с возможностью внесения почти 7 млн грн залога.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к начальнику управления СБУ в Житомирской области. Об этом сообщает ВАКС.

Так, следственный судья Антикорсуда частично удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и применил к начальнику Управления СБУ в Житомирской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 25 апреля 2026 года включительно).

В качестве альтернативы ВАКС определил подозреваемому залог в размере 6 988 800 грн.

Он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье, в суд;

не отлучаться за пределы Житомирской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места проживания и/или места работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Руслан Кравченко раскрыл детали дела о коррупции при строительстве укрытий для самолетов. Подозрения получили командующий логистикой Воздушных сил и начальник СБУ в Житомирской области в превышении служебных полномочий и получении взятки.

