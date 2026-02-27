  1. В Украине

Коррупция на укрытиях для самолетов: ВАКС избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области

16:10, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Антикорсуд отправил должностное лицо под стражу на 60 суток с возможностью внесения почти 7 млн грн залога.
Коррупция на укрытиях для самолетов: ВАКС избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к начальнику управления СБУ в Житомирской области. Об этом сообщает ВАКС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, следственный судья Антикорсуда частично удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и применил к начальнику Управления СБУ в Житомирской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 25 апреля 2026 года включительно).

В качестве альтернативы ВАКС определил подозреваемому залог в размере 6 988 800 грн.

Он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье, в суд;
  • не отлучаться за пределы Житомирской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места проживания и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
  • сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Руслан Кравченко раскрыл детали дела о коррупции при строительстве укрытий для самолетов. Подозрения получили командующий логистикой Воздушных сил и начальник СБУ в Житомирской области в превышении служебных полномочий и получении взятки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]