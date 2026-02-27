Корупція на укриттях для літаків: ВАКС обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області

Акнтикорсуд відправив посадовця під варту на 60 діб із можливістю внесення майже 7 млн грн застави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до начальника управління СБУ в Житомирській області. Про це інформує ВАКС.

Так, слідчий суддя Антикорсуду частково задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та застосував до начальника Управління СБУ в Житомирській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 25 квітня 2026 року включно).

Як альтернативу ВАКС визначив підозрюваному заставу у розмірі 6 988 800 грн.

Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця

роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України у Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося раніше, Генпрокурор Руслан Кравченко розкрив деталі справи щодо корупції на укриттях для літаків. Підозри отримали командувач логістики Повітряних Сил та начальник СБУ в Житомирській області у перевищенні службових повноважень та отримання хабаря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.