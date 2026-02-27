  1. В Україні

Корупція на укриттях для літаків: ВАКС обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області

16:10, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Акнтикорсуд відправив посадовця під варту на 60 діб із можливістю внесення майже 7 млн грн застави.
Корупція на укриттях для літаків: ВАКС обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до начальника управління СБУ в Житомирській області. Про це інформує ВАКС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, слідчий суддя Антикорсуду частково задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та застосував до начальника Управління СБУ в Житомирській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 25 квітня 2026 року включно).

Як альтернативу ВАКС визначив підозрюваному заставу у розмірі 6 988 800 грн.

Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обовʼязки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
  • не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця
  • роботи;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
  • здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України у Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося раніше, Генпрокурор Руслан Кравченко розкрив деталі справи щодо корупції на укриттях для літаків. Підозри отримали командувач логістики Повітряних Сил та начальник СБУ в Житомирській області у перевищенні службових повноважень та отримання хабаря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

корупція ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]