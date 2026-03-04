Европейский инвестиционный банк предоставит кредит для разширения системы 112 в Украине

Система экстренной помощи по номеру 112 заработает по всей Украине при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона №0364 о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком, предусматривающего привлечение кредитных ресурсов для создания и внедрения системы экстренной помощи по номеру 112.

Суть финансового соглашения

Речь идет о ратификации Финансового соглашения «Цифровые службы реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине» (проект «Внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 с учетом потребностей лиц с инвалидностью»), подписанного 28 января 2025 года в Киеве и 29 января 2025 года в Люксембурге.

Документ предусматривает предоставление Украине займа в размере 40 миллионов евро для финансирования инвестиционного проекта по созданию системы экстренной помощи по номеру 112 на всей территории Украины. Кредитные ресурсы планируется направить на создание технологической инфраструктуры и внедрение единой платформы экстренного реагирования.

Реализация проекта должна обеспечить:

функционирование системы 112 на всей территории Украины;

соответствие механизма реагирования общеевропейским стандартам;

повышение скорости и координации действий экстренных служб;

улучшение доступности помощи, в частности для лиц с инвалидностью.

Внедрение системы рассматривается как элемент цифровой трансформации сектора безопасности и приближения национальных механизмов реагирования к практике Европейского Союза.

Рассмотрение в парламентском комитете

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации на заседании 2 марта рассмотрел законопроект рег. №0364.

В ходе обсуждения отмечалось, что принятие закона будет способствовать полноценному запуску системы экстренной помощи по номеру 112 на современной технологической платформе и создаст предпосылки для эффективного использования международного финансирования.

По результатам рассмотрения Комитет по вопросам цифровой трансформации принял решение рекомендовать Комитету Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз предложить парламенту принять законопроект за основу и в целом.

Что известно о системе 112

С июля 2023 года в Украине постепенно внедряется единый номер экстренной помощи 112. Граждане могут набрать один номер вместо отдельных контактов различных служб и оперативно получить необходимую помощь.

Сначала звонок поступает операторам Службы 112, после чего обращения передаются в соответствующие подразделения в зависимости от характера чрезвычайной ситуации. Также МВД Украины сообщало о намерении расширить работу Службы 112 на всю территорию Украины до конца 2024 года.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что приложение 112 уже доступно для загрузки. Сервис разработан как официальный канал экстренной помощи, который может работать даже при отсутствии мобильного сигнала. Добавим, «Судебно-юридическая газета» писала о том, как воспользоваться приложением «Служба 112» в случае чрезвычайной ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.