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  1. В Украине

Работу Службы 112 планируется расширить на всю Украину до конца декабря

10:27, 11 марта 2024
От 1 мая в Днепре должен заработать центр Службы 112, который будет покрывать регионы на востоке Украины.
Работу Службы 112 планируется расширить на всю Украину до конца декабря
Источник фото: Shutterstock
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С июля 2023 года в Украине постепенно внедряется единый номер помощи 112. Граждане вместо набора различных номеров экстренных служб могут набрать один и получить необходимую помощь в скорейшие сроки.

Сначала звонок поступает к операторам Службы 112, затем запросы направляют к необходимым подразделениям, которые помогают в той или иной чрезвычайной ситуации.

Важным является то, что на линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи. Они будут общаться по видеосвязи с операторами, владеющими жестовым языком. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ждать ссылки на соединение.

В настоящее время линия 112 работает уже в двух макрорегионах Украины – центральном и западном. Как рассказал заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко, от 1 мая в Днепре должен заработать центр Службы 112, который будет покрывать регионы на востоке Украины. А уже в сентябре планируется открыть четвертый центр, который будет базироваться в городе Одесса, именно он будет покрывать южные регионы.

В целом, согласно графику Министерства, до конца декабря 2024 года планируется распространить работу Службы 112 на территории всей Украины. При этом номера профильных экстренных служб 101, 102, 103 и 104 продолжат работать и после 2024 года.

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