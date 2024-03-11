В Центре спасения рассказали, как чувствует себя львица, пострадавшая из-за ракетного обстрела

От ударной волны животное получило серьезную контузию и полностью утратило координацию.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», во время враждебной комбинированной ракетной атаки в Центре спасения диких животных львица Юна, которая там живет, получила сильную контузию.

Львица Юна в Центре уже больше года. Раньше она жила в тесном вольере со львом, которого боялась и от продолжительного стресса получила психологическую травму. К тому же за ней неправильно ухаживали, и у нее из-за этого были серьезные проблемы со здоровьем.

В Центре спасения диких животных рассказывают, что после вражеской атаки львица долго приходила в чувство. Однако сейчас ее состояние стабильное, она греется на солнышке и играет игрушками.

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