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Кабмин будет бороться с проблемой непривлечения чиновников-коррупционеров к дисциплинарной ответственности

Закон о предотвращении коррупции четко определяет, что должностные лица, привлеченные к уголовной или административной ответственности за коррупционное правонарушение, привлекаются и к дисциплинарной ответственности, но дисциплинарные производства открываются не более чем в 7-10% случаев совершения таких правонарушений.

Из КоАП исключат ответственность за недобросовестную конкуренцию и злоупотребление монопольным положением, но усилят – за противодействие АМКУ

Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект, излагающий в новой редакции состав ответственности за создание препятствий работникам АМКУ и его территориальных отделений в проведении проверок, осмотре, изъятии имущества, документов, предметов или других носителей информации.

В Высшем совете правосудия пока не знают, где разместить дисциплинарных инспекторов

Выделенное дисциплинарным инспекторам здание находится в аварийном состоянии.

Комитет предлагает изъять из законопроекта о защите бизнеса норму о присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена при обыске

Комитет рекомендует парламенту одобрить законопроект, направленный на выполнение решения СНБО, но убрать обязательное присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при исполнении определений следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, а также их участии в проведении обыска у предпринимателя.

Европейский суд по правам человека указал, что требование к Telegram расшифровать чаты пользователей нарушает Конвенцию

ЕСПЧ указал, что требование к Telegram расшифровать чаты нарушает саму суть права на уважение частной жизни и, следовательно, нарушает статью 8 Конвенции.

  1. В Украине

В Центре спасения рассказали, как чувствует себя львица, пострадавшая из-за ракетного обстрела

07:20, 11 марта 2024
От ударной волны животное получило серьезную контузию и полностью утратило координацию.
В Центре спасения рассказали, как чувствует себя львица, пострадавшая из-за ракетного обстрела
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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», во время враждебной комбинированной ракетной атаки в Центре спасения диких животных львица Юна, которая там живет, получила сильную контузию.

Львица Юна в Центре уже больше года. Раньше она жила в тесном вольере со львом, которого боялась и от продолжительного стресса получила психологическую травму. К тому же за ней неправильно ухаживали, и у нее из-за этого были серьезные проблемы со здоровьем.

В Центре спасения диких животных рассказывают, что после вражеской атаки львица долго приходила в чувство. Однако сейчас ее состояние стабильное, она греется на солнышке и играет игрушками.

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