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Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

Документи подали керівники територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Кабмін боротиметься з проблемою непритягнення чиновників-корупціонерів до дисциплінарної відповідальності

Закон про запобігання корупції чітко визначає, що посадовці, притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, притягаються й до дисциплінарної відповідальності, але дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

У Вищій раді правосуддя поки що не знають, де розмістити дисциплінарних інспекторів

Визначена для дисциплінарних інспекторів будівля знаходиться у аварійному стані.

  1. В Україні

У Центрі порятунку розповіли, як почувається левиця, яка постраждала через ракетний обстріл

07:20, 11 березня 2024
Від ударної хвилі тварина отримала серйозну контузію та повністю втратила координацію.
У Центрі порятунку розповіли, як почувається левиця, яка постраждала через ракетний обстріл
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Як розповідала «Судово-юридична газета», під час ворожої комбінованої ракетної атаки у Центрі порятунку диких тварин левиця Юна, яка там мешкає, отримала сильну контузію.

Левиця Юна в Центрі вже більше року. Раніше вона жила у тісному вольєрі з левом, якого боялась і від тривалого стресу вона отримала психологічну травму. До того ж її неправильно доглядали і в неї через це були серйозні проблеми зі здоров’ям.

У Центрі порятунку диких тварин розповідають, що після ворожої атаки левиця довго приходила до тями. Однак зараз її стан стабільний, вона гріється на сонечку та грається іграшками.

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