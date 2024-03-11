У Центрі порятунку розповіли, як почувається левиця, яка постраждала через ракетний обстріл

Від ударної хвилі тварина отримала серйозну контузію та повністю втратила координацію.

Як розповідала «Судово-юридична газета», під час ворожої комбінованої ракетної атаки у Центрі порятунку диких тварин левиця Юна, яка там мешкає, отримала сильну контузію.

Левиця Юна в Центрі вже більше року. Раніше вона жила у тісному вольєрі з левом, якого боялась і від тривалого стресу вона отримала психологічну травму. До того ж її неправильно доглядали і в неї через це були серйозні проблеми зі здоров’ям.

У Центрі порятунку диких тварин розповідають, що після ворожої атаки левиця довго приходила до тями. Однак зараз її стан стабільний, вона гріється на сонечку та грається іграшками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.