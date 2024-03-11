На кордоні чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб «магічно зникнути» з України, фото

40-річний чоловік у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався непомітно перетнути кордон.

Джерело фото: ДПСУ

На днях прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали «персонажа магічного світу». Як розповідають у Державній прикордонній службі, чи то щоб злякати, чи щоб збити з пантелику прикордонників, чоловік перевтілився у міфічного героя – натягнув латексну маску та чорний плащ-мантію з каптуром.

Як пишуть у ДПСУ, чоловік часто приїздив на річку, щоб порибалити, тому добре знав місцевість прикордоння.

«До подорожі він готувався ретельно – взяв з собою термосумку, в яку поклав речовий мішок з необхідним приладдям: ніж, ліхтар, рукавиці. А щоб спостерігати чи немає поблизу прикордонників – прихопив монокуляр. Аби перетнути кордон, чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім – Дністер. Для того щоб не замерзнути від холоду та не потонути під час запливів, українець вдягнув гідрокостюм та взяв пустий тетрапрак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води», - зазначають у Держприкордонслужбі.

Та «магічному зникненню» чоловіка до Молдови завадили прикордонники. Тепер українцю доведеться відповідати за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Справу скерували до суду.

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