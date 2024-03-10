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  1. В Україні

Підвищення податків, скорочення витрат, приватизація, – Роксолана Підласа розповіла про пошук коштів для фінансування бюджету

18:36, 10 березня 2024
За словами голови бюджетного комітету ВРУ, Київ активно шукає шляхи для фінансування.
Підвищення податків, скорочення витрат, приватизація, – Роксолана Підласа розповіла про пошук коштів для фінансування бюджету
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
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Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у розмові із «Financial Times» розповіла про пошук коштів для фінансування бюджету. За її словами, Уряд веде переговори про додаткову бюджетну підтримку з країнами G7, а саме з Японією та Канадою, а також розглядає можливість значного скорочення невійськових витрат.

У матеріалі йдеться, що перший план полягав у тому, що нова допомога від Сполучених Штатів та ЄС почне надходити в січні 2024 року. Але до сьогодні у Конгресі США досі не прийняли рішення. Окрім цього, Угорщина затримала чотирирічний пакет допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.

Відтак,розповіла Роксолана Підласа, Київ почав розглядати «план Б» і «план В».

Наразі України проводить переговори про додаткову бюджетну підтримку з країнами G7, а саме з Японією та Канадою.

«Уряд веде переговори про додаткову бюджетну підтримку з іншими країнами G7, особливо з Японією та Канадою», - зазначила вона.

Крім того, за словами голови бюджетного комітету ВРУ, розглядається варіант скорочення невійськових витрат і підвищення податків.

«Ми також розглядаємо можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків», — додала Підласа.

Як писала «Судово-юридична газета», Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, середньострокові програми фінансової допомоги з ключовими союзниками – це важливий компонент української перемоги. Так, Уряд уже затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди з ЄС в рамках Ukraine Facility.

Скорочення витрат, приватизація, підвищення податків і – як крайній захід – друк більшої кількості грошей також розглядаються як варіанти, сказала Підласа FT й додала, що «більшість цих адміністративних методів будуть неприємними».

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