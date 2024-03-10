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  1. В Украине

Повышение налогов, сокращение расходов, приватизация, – Роксолана Пидласа рассказала о поиске средств для финансирования бюджета

18:36, 10 марта 2024
По словам главы бюджетного комитета ВРУ, Киев активно ищет пути для финансирования.
Повышение налогов, сокращение расходов, приватизация, – Роксолана Пидласа рассказала о поиске средств для финансирования бюджета
Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина
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Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в разговоре с «Financial Times» рассказала о поиске средств для финансирования бюджета. По ее словам, Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке со странами G7, а именно с Японией и Канадой, а также рассматривает возможность значительного сокращения невоенных расходов.

В материале говорится, что первый план заключался в том, что новая помощь от Соединенных Штатов и ЕС начнет поступать в январе 2024 года. Но до сегодняшнего дня в Конгрессе США до сих пор не приняли решение. Кроме того, Венгрия задержала четырехлетний пакет помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро.

Следовательно, рассказала Роксолана Пидласа, Киев начал рассматривать «план Б» и «план В».

В настоящее время Украина проводит переговоры о дополнительной бюджетной поддержке со странами G7, а именно с Японией и Канадой.

«Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой», - отметила она.

Кроме того, по словам главы бюджетного комитета ВРУ, рассматривается вариант сокращения невоенных расходов и повышения налогов.

«Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов», - добавила Пидласа.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле. 

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, среднесрочные программы финансовой помощи с нашими ключевыми союзниками – важный компонент украинской победы. Так, Правительство уже утвердило проекты меморандума и кредитного соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility.

Сокращение расходов, приватизация, повышение налогов и – как крайняя мера – печать большего количества денег также рассматриваются как варианты, сказала Пидласа FT и добавила, что «большинство этих административных методов будут неприятными».

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