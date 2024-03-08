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  1. В Украине

Правительство утвердило проекты меморандума и кредитного соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility

18:09, 8 марта 2024
В этом году Украина стремится получить от Евросоюза около 16 млрд евро, отметил Денис Шмыгаль.
Правительство утвердило проекты меморандума и кредитного соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility
Источник фото: kmu.gov.ua
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле. 

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, среднесрочные программы финансовой помощи с нашими ключевыми союзниками – важный компонент украинской победы. Он отметил, что Правительство во время заседания утвердило проекты меморандума и кредитного соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility.

«Европейский Союз дал старт программе Ukraine Facility. Это четырехлетняя программа в 50 млрд евро. В следующие 2 месяца Украина сможет получить 6 млрд евро из этой суммы. Для этого на заседании Правительства утвердили необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС», – рассказал Денис Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, принятие этих документов позволит получить до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро в апреле этого года.

Глава Правительства также рассказал, что программа Ukraine Facility предусматривает 38,2 млрд евро прямой бюджетной поддержки, почти 7 млрд евро для привлечения инвестиций в нашу экономику, а также 4,7 млрд евро технической и административной поддержки, в том числе реформ на пути в ЕС.

В этом году Украина стремится получить от Евросоюза около 16 млрд евро, отметил Премьер.

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