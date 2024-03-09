Как узнать в Электронном кабинете о налоговом долге: объяснение

Опции «Состояние расчетов с бюджетом» включает данные о каждом виде платежа, в частности налоговый долг.

Источник фото: kyivobl.tax.gov.ua

Государственная налоговая служба в Харьковской области напоминает налогоплательщикам о возможности доступа к своим лицевым счетам по уплате налогов и сборов в отделе "Состояние расчетов с бюджетом" приватной части Электронного кабинета.

При посещении этого раздела пользователям будет доступна общая информация на момент обращения, которая включает данные о каждом платеже, включая налоговые долги.

К приватной части Электронного кабинета можно получить доступ онлайн, используя квалифицированные электронные подписи через интегрированную систему электронной идентификации на портале id.gov.ua (MobileID и BankID).

Вход в Электронный кабинет осуществляется через веб-портал ГНС по соответствующей ссылке.

Стоит отметить, что в приватной части Электронного кабинета информация об учетных данных, представленной отчетности, состоянии расчетов с бюджетом, переписки, запросов, регистрации налоговых накладных и других сервисов обновляется в режиме реального времени.

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