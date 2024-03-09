В Киевской области подрядчик завладел 145 тыс грн на восстановлении поврежденной из-за обстрелов рф многоэтажки

Подрядчик завысил объемы выполненных строительно-монтажных работ.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении директору общества в присвоении чужого имущества, совершенного в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в селе Горенка Бучанского района во время ремонта многоквартирного дома, поврежденного в результате вооруженной агрессии рф, подозреваемый не выполнил условий договора, заключенного с Гостомельской поселковой военной администрацией. Понимая, что объемы выполненных строительно-монтажных работ завышены, он предоставил заказчику отчетную документацию по оплате.

Таким образом, он незаконно завладел бюджетными средствами на сумму свыше 145 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что на Киевщине директор предприятия при ремонте присвоил более 145 000 грн бюджетных средств.

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