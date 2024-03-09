Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии

Пока что большинство кандидатов хочет стать судьями Апелляционной палаты ВАКС.

Определением суда округа Лос-Анджелес был заблокирован домен UKR.NET: Посольство Украины в США ожидает ответа по анализу причин блокирования

Регистратор в США заблокировал домен UKR.NET из-за запрета определенных материалов постановлением Высшего суда штата Калифорния.

МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта

Стало известно, когда исполнительный совет МВФ намерен встретиться для пересмотра соглашения EFF для Украины.

4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата

Еще 166 кандидатов получили отказ в допуске, а судьба 127 кандидатов решится в середине марта.

  1. В Украине

В Киевской области подрядчик завладел 145 тыс грн на восстановлении поврежденной из-за обстрелов рф многоэтажки

07:38, 9 марта 2024
Подрядчик завысил объемы выполненных строительно-монтажных работ.
В Киевской области подрядчик завладел 145 тыс грн на восстановлении поврежденной из-за обстрелов рф многоэтажки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении директору общества в присвоении чужого имущества, совершенного в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в селе Горенка Бучанского района во время ремонта многоквартирного дома, поврежденного в результате вооруженной агрессии рф, подозреваемый не выполнил условий договора, заключенного с Гостомельской поселковой военной администрацией. Понимая, что объемы выполненных строительно-монтажных работ завышены, он предоставил заказчику отчетную документацию по оплате.

Таким образом, он незаконно завладел бюджетными средствами на сумму свыше 145 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что на Киевщине директор предприятия при ремонте присвоил более 145 000 грн бюджетных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео