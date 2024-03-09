На Київщині підрядник заволодів 145 тис грн на відновленні пошкодженої через обстріли рф багатоповерхівки

Підрядник завищив обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру директору товариства у привласненні чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, в селі Горенка Бучанського району під час ремонту багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, підозрюваний не дотримався умов договору, укладеного з Гостомельською селищною військовою адміністрацією. Розуміючи, що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт завищені, він надав замовнику звітну документацію для оплати.

Таким чином він незаконно заволодів бюджетними коштами на суму понад 145 тис. грн.

Раніше ми писали, що на Київщині директор підприємства під час ремонту привласнив понад 145 000 грн бюджетних коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.