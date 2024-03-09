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  1. В Україні

На Київщині підрядник заволодів 145 тис грн на відновленні пошкодженої через обстріли рф багатоповерхівки

07:38, 9 березня 2024
Підрядник завищив обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт.
На Київщині підрядник заволодів 145 тис грн на відновленні пошкодженої через обстріли рф багатоповерхівки
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру директору товариства у привласненні чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, в селі Горенка Бучанського району під час ремонту багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф, підозрюваний не дотримався умов договору, укладеного з Гостомельською селищною військовою адміністрацією. Розуміючи, що обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт завищені, він надав замовнику звітну документацію для оплати.

Таким чином він незаконно заволодів бюджетними коштами на суму понад 145 тис. грн.

Раніше ми писали, що на Київщині директор підприємства під час ремонту привласнив понад 145 000 грн бюджетних коштів.

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