У Дніпропетровській області зміцнюють лінію оборони: що відбувається

Дніпропетровщина удосконалює захисні споруди.

Джерело фото: Telegram / Сергій Лисак

Продовжуються роботи з укріплення лінії оборони в Дніпропетровській області, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак. Він наголосив, що посилення обороноздатності регіону є пріоритетним завданням, тому продовжують будувати фортифікаційні споруди.

«Працюємо, чітко виконуючи завдання військових. Саме Міноборони спланувало захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації. Це будуть десятки кілометрів протитанкових ровів. Система бліндажів і капонірів, призначених для укриття особового складу і техніки. Встановлять й бетонні «зуби дракона», - підкреслив Лисак.

Зазначено, що ці заходи є частиною стратегічних дій з метою зміцнення обороноздатності регіону та забезпечення безпеки населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.