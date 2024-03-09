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  1. В Україні

У Дніпропетровській області зміцнюють лінію оборони: що відбувається

07:19, 9 березня 2024
Дніпропетровщина удосконалює захисні споруди.
У Дніпропетровській області зміцнюють лінію оборони: що відбувається
Джерело фото: Telegram / Сергій Лисак
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Продовжуються роботи з укріплення лінії оборони в Дніпропетровській області, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак. Він наголосив, що посилення обороноздатності регіону є пріоритетним завданням, тому продовжують будувати фортифікаційні споруди.

«Працюємо, чітко виконуючи завдання військових. Саме Міноборони спланувало захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації. Це будуть десятки кілометрів протитанкових ровів. Система бліндажів і капонірів, призначених для укриття особового складу і техніки. Встановлять й бетонні «зуби дракона», - підкреслив Лисак.

Зазначено, що ці заходи є частиною стратегічних дій з метою зміцнення обороноздатності регіону та забезпечення безпеки населення.

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