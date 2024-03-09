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В Днепропетровской области укрепляют линию обороны: что происходит

07:19, 9 марта 2024
Днепропетровщина совершенствует защитные сооружения.
В Днепропетровской области укрепляют линию обороны: что происходит
Источник фото: Telegram / Сергей Лысак
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Продолжаются работы по укреплению линии обороны в Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что усиление обороноспособности региона является приоритетной задачей, поэтому продолжают строить фортификационные сооружения.

"Работаем, четко выполняя задачи военных. Именно Минобороны спланировало защитные инженерные сооружения, учитывая рельеф локации. Это будут десятки километров противотанковых рвов. Система блиндажей и капониров, предназначенных для укрытия личного состава и техники. Установят и бетонные "зубы дракона", - подчеркнул Лысак.

Указано, что эти меры являются частью стратегических действий с целью укрепления обороноспособности региона и обеспечения безопасности населения.

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