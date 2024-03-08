Правительство провело заседание 8 марта: какие решения приняли

Кабмин утвердил проекты меморандума и кредитного соглашения в рамках Ukraine Facility о привлечении 6 млрд евро весной 2024 года

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1 марта Кабинет Министров провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительственные чиновники:

– Схвалено проект Закону «Про вихід з Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав». Законопроект передбачає вихід України з Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 09.09.1994 в Москві та ратифікованої Законом України від 20.12.1996 N 630/96-ВР. Проект Закону передбачає вихід України з Угоди, оскільки у звʼязку з повномасштабною збройною агресією РФ проти України та участю в ній РБ, повністю порушуються принципи та норми міжнародного права, а також нівелюються закладені Угодою про створення СНД основні цілі, принципи та засади, якими керувалася Україна, укладаючи міжнародні договори у рамках СНД.

– Внесено зміну до вступної частини постанови КМУ від 06.07.1998 N 1024 «Про здійснення контролю за наявністю договору обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час перетину державного кордону України» шляхом заміни посилання на ЗУ «Про страхування» на посилання на ЗУ «Про обовʼязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

– Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань залучення міжнародної допомоги для забезпечення кібербезпеки та кіберстійкості держави. Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад.

– Внесено зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту і Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту з метою приведення їх у відповідність до Кодексу цивільного захисту України та Законів «Про електронні комунікації», «Про медіа». Актуалізовано інформацію щодо порядку організації оповіщення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, забезпечення звʼязком органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також забезпечення функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій в мирний час та в особливий період.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 27.05.2013 N 369 «Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів». Понижено, на період воєнного стану, показники ступеня локалізації виробництва для забезпечення розширення можливостей вітчизняних підприємств с/г машинобудування для участі в програмі «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Виключено Перелік технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що здійснюються на території України підприємствами вітчизняного машинобудування. Внесено зміни до постанови КМУ від 01.03.2017 N 130 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Викладено в новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Визначено головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми Мінекономіки.

– Погоджено пропозицію Міністерства економіки стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо здійснення обовʼязкової сертифікації механізованих засобів розмінування (гуманітарного розмінування), повʼязаних з ними виробів, компонентів та обладнання. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Встановлено координаторів та учасників проекту, визначено вимоги до механізованих засобів розмінування (гуманітарного розмінування), пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання щодо безпеки персоналу, живучості та продуктивності. Покладено завдання щодо проведення обов’язкової сертифікації Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки відповідності механізованих засобів розмінування встановленим вимогам в рамках реалізації проекту.

– Затверджено Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків часток у статутному капіталі якого належать державі. Порядком визначено особливості ініціювання перетворення державного унітарного комерційного підприємства в ТОВ; порядок утворення, організації діяльності та перелік повноважень комісії з реорганізації державного унітарного комерційного підприємства шляхом перетворення його в ТОВ; порядок проведення інвентаризації та оцінки майна державного унітарного комерційного підприємства, стосовно якого прийнято рішення щодо перетворення в ТОВ; механізм формування статутного капіталу ТОВ; обмеження щодо вчинення правочинів у перехідний період до закінчення перетворення; особливості проведення інвентаризації та оцінки майна підприємств (філій, представництв та інших відокремлених підрозділів), яке знаходиться на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих рф.

– Затверджено Порядок інформування населення з питань біологічної безпеки та біологічного захисту. Порядок визначає механізм, організацію та міжвідомчу взаємодію єдиної державної системи цивільного захисту, МОЗ, головної експертної установи у сфері громадського здоровʼя, центрів контролю та профілактики хвороб, що належать до сфери управління МОЗ, структурних підрозділів з питань охорони здоровʼя обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (військових адміністрацій), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ, Держпродспоживслужби щодо виконання завдань цивільного захисту та інформування населення з питань біологічної безпеки та біологічного захисту, порядку дій із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, повʼязаних із впливом біологічних патогенних агентів, зокрема, збудників інфекційних хвороб, та у разі їх виникнення (біологічні ризики і небезпека), заходів, які вживаються для запобігання їх виникненню, мінімізації та ліквідації їх наслідків.

– Внесено зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891, з метою забезпечення реалізації положень Закону України від N 3272-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності». Передбачено застосування Методики оцінки майна до правовідносин, повʼязаних із проведенням оцінки майна державних підприємств, що вноситься до статутного капіталу господарського товариства та під час реорганізації шляхом перетворення державних підприємств в господарські товариства. Визначено порядок оцінки майна з урахуванням обмеження щодо внесення земельних ділянок с/г призначення до статутного капіталу господарського товариства, якщо державний орган приватизації є засновником такої компанії.

– Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, розвитку ветеранського руху, вшанування памʼяті Захисників та Захисниць України. Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуватимуться на здійснення Мінветеранів: заходів у сфері героїзації ветеранів війни та утвердження української національної і громадянської ідентичності; заходів з відвідування військових поховань і військових памʼятників, відзначення святкових, памʼятних та історичних дат, повʼязаних із вшануванням ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, з виконання проектів та заходів, зокрема, щодо вивчення та розвитку ветеранського руху; фінансової підтримки громадських обʼєднань ветеранів війни для виконання проектів за результатами конкурсу; виготовлення відповідних бланків посвідчень та нагрудних знаків. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським обʼєднанням ветеранів» та від 19.03.2022 № 319 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для героїзації та вшанування памʼяті захисників України».

– Внесено зміни до постанови КМУ від 25.08.1998 N 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» з метою приведення її у відповідність до вимог Закону України N 3475-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають на митній території України під митним контролем, а також такими, що незаконно ввезені на митну територію України». Поширено дію Порядку на речові докази (крім документів) вартістю до 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які відповідно до кримінального процесуального законодавства передаються відповідними особами Національної поліції, СБУ, Державного бюро розслідувань, БЕБ, Національного антикорупційного бюро для реалізації, технологічної переробки або знищення. Передбачено, що у разі передачі для реалізації вищевказаного майна, яке перебуває на митній території України під митним контролем та за яке не були сплачені митні платежі, до його вартості, визначеної на підставі звіту про його оцінку, включається сума митних платежів, що підлягали б сплаті при випуску такого майна у вільний обіг на митній території України.

– Затверджено Порядок надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони, який визначає механізм надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони, розмір якої дорівнює або перевищує 9 млн гривень, інші питання, повʼязані з наданням фінансової підтримки та впровадженням розробок, створених за рахунок коштів фінансової підтримки. Передбачено, що Фонд розвитку інновацій може запроваджувати грантові програми «Brave 1», які передбачають надання на конкурсних засадах грантів на фіксовану суму для фінансування розробок, що можуть використовуватись у сфері оборони, розміром не більше ніж 8 млн 999,999 тис. гривень. Такі грантові програми реалізуються відповідно до положення про грантову програму, затверджених Фондом, в яких визначаються, зокрема, види розробок, що можуть бути подані для фінансування, кваліфікаційні вимоги до розробників, а також номінальні суми та, у разі потреби, кількість грантів, що надаються розробникам, які беруть участь у грантовій програмі.

– Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з верифікації субʼєктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Уточнено норму щодо можливості підтвердження субʼєктом АПК факту експортних операцій, здійснених без порушення валютного законодавства на суму понад 40 млн грн, листами від декількох банків із збільшенням періоду, протягом якого дозволяється здійснити вибірку, а саме з 23.02.2022 до 15.01.2024, що дозволить новим суб’єктам АПК, які будуть відповідати критеріям, долучитися до переліку верифікованих суб’єктів АПК. Визначено додаткові підстави для виключення з переліку верифікованих суб’єктів АПК, зокрема, наявність інформації щодо застосування до субʼєкта АПК судових процедур банкрутства або перебування субʼєкта на стадії ліквідації; перевищення 20 відсотків розміру частки неповернутої валютної виручки суб’єктом АПК за операцією (операціями) з експорту товару (товарів), здійсненою (здійсненими) після 11.11.2023, за якою (якими) банком (банками) не був завершений валютний нагляд за дотриманням субʼєктом АПК установлених Національним банком граничних строків розрахунків за операціями з експорту товару (товарів) після зарахування на поточний рахунок субʼєкта АПК в банку (банках) грошових коштів, що надійшли на 1 число місяця, до загальної вартості товару (товарів), операція (операції) з експорту яких здійснено після 11.11.2023 та строки розрахунків за яким завершились. Водночас, такий суб’єкт АПК матиме право повторно подавати заяву на включення до переліку верифікованих суб’єктів АПК не раніше, ніж через місяць після його виключення за умови відсутності такого суб’єкта в інформації про перевищення 20 відсотків розміру частки неповернутої валютної виручки, актуальної на дату подання заявки. Також встановлено механізм (формулу) розрахунку частки неповернутої валютної виручки зазначеними суб’єктами.

– Призначено 74 стипендії Кабінету Міністрів України видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб кожна.

– Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки та Національної академії наук щодо реорганізації Інституту іоносфери шляхом приєднання його до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Передано частину бюджетних призначень, передбачених Національній академії наук на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» у сумі 987,406 тис. гривень (видатки розвитку) на виконання наукової роботи «Дослідження варіацій іонного складу зовнішньої іоносфери протягом слабкого максимуму 25-го циклу сонячної активності», Міністерству освіти і науки на програму «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (видатки розвитку).

– Здійснено у 2024 році перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами в обсязі 128 млн 252,1 тис. гривень, включаючи встановлення резерву коштів у складі трансферту в обсязі 5 млн 715,2 тис. гривень, що дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в повному обсязі в громадах, де були допущені помилки при заповненні даних, створено новий інклюзивно-ресурсний центр, виділений невідповідний обсяг освітньої субвенції через помилку у файлі, в якому здійснено агрегацію інклюзивних класів.

– Схвалено залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування), і Кредитної Угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування), у сумі до 6 млрд євро.

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