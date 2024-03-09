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  1. В Украине

Особенности уплаты единого социального взноса за пенсионеров на предприятии

07:00, 9 марта 2024
Законодательство не предусматривает освобождения от уплаты единого взноса за работающих на предприятии, в учреждении, организации (у работодателя) пенсионеров.
Особенности уплаты единого социального взноса за пенсионеров на предприятии
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Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области предоставило разъяснение об уплате единого взноса за работающих на предприятии, в учреждении, организации (у работодателя) пенсионеров.

Уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование регулируется Законом Украины от 08 июля 2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (с изменениями).

Согласно абзацу второму п. 1 части первой ст. 4 Закона № 2464 работодатели – предприятия, учреждения и организации, другие юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом - предпринимателем, если выполняемые работы (оказываемые услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей), в в том числе филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, имеющих отдельный баланс и самостоятельно ведущие расчеты с застрахованными лицами, являются плательщиками единого взноса.

Плательщики единого взноса, в частности, работодатели обязаны своевременно и в полном объеме начислять и уплачивать единый взнос за застрахованные лица (п.1 части второй ст. 6 Закона № 2464).

Освобождение от уплаты единого взноса за работающих на предприятии, в учреждении, организации (у работодателя) пенсионеров законодательством не предусмотрено.

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