Синод ПЦУ призвал Раду как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП

Документ запрещает подчинение любых украинских религиозных организаций российским религиозным и государственным центрам.

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Православная Церковь Украины призвала Верховную Раду Украины как можно быстрее принять законопроект №8371, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором. Об этом говорится в заявлении Священного Синода ПЦУ.

Отмечается, что этот законопроект никоим образом не ограничивает право на свободу вероисповедания и не препятствует деятельности религиозных общин, но защищает религиозную свободу в Украине от российского враждебного государственного влияния и использования религиозных структур страны-агрессора как инструментов такого влияния.

В ПЦУ подчеркнули, что такая позиция также неоднократно публично поддержана религиозным сообществом Украины – христианскими, мусульманскими и иудейскими религиозными объединениями.

«Священный Синод ПЦУ призывает Верховную Раду Украины как можно быстрее принять законопроект №8371 во втором чтении и в целом, а Президента Украины – подписать его», - сказано в Заявлении Священного Синода ПЦУ.

Напомним, что в октябре прошлого года Рада проголосовала в первом чтении за запрет УПЦ МП.

Как мы писали, законопроект предлагает по решению суда запрещать деятельность церкви, которая является организационно подчиненной рф.

Добавим, комитет Рады рекомендует законопроект ко второму чтению.

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