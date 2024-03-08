На Сумщине разоблачили незаконную торговлю оружием и боеприпасами

На территории Сумской области выявлены члены организованной преступной группы, которые занимались незаконной торговлей оружием, сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. За совершение таких действий фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Преступники, которые жили в Сумах и области, в возрасте от 23 до 48 лет, специализировались на незаконном хранении и реализации незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов. Самый молодой участник группы отвечал за поиск клиентов, с которыми непосредственно заключал сделки по продаже. Оружие хранилось в их местах проживания, ассортимент включал гранаты, пистолеты Макарова, автоматы Калашникова и патроны к ним.
В рамках уголовного производства полицейские совместно со специальными подразделениями разоблачили трех участников группы при продаже сотен патронов калибра 5,45 мм. Организатор группировки задержан и ему сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием.
Во время обысков изъято более тысячи патронов, гранаты, денежные средства, наркотические вещества и компьютерную технику. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают каналы поставки оружия и боеприпасов в незаконный оборот.
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