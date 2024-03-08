На Сумщине разоблачили незаконную торговлю оружием и боеприпасами

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая торговала нелегальным арсеналом оружия и боеприпасов.

Источник фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

На территории Сумской области выявлены члены организованной преступной группы, которые занимались незаконной торговлей оружием, сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. За совершение таких действий фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Преступники, которые жили в Сумах и области, в возрасте от 23 до 48 лет, специализировались на незаконном хранении и реализации незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов. Самый молодой участник группы отвечал за поиск клиентов, с которыми непосредственно заключал сделки по продаже. Оружие хранилось в их местах проживания, ассортимент включал гранаты, пистолеты Макарова, автоматы Калашникова и патроны к ним.

В рамках уголовного производства полицейские совместно со специальными подразделениями разоблачили трех участников группы при продаже сотен патронов калибра 5,45 мм. Организатор группировки задержан и ему сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием.

Во время обысков изъято более тысячи патронов, гранаты, денежные средства, наркотические вещества и компьютерную технику. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают каналы поставки оружия и боеприпасов в незаконный оборот.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.