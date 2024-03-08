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  1. В Украине

На Сумщине разоблачили незаконную торговлю оружием и боеприпасами

23:59, 8 марта 2024
Правоохранители разоблачили преступную группу, которая торговала нелегальным арсеналом оружия и боеприпасов.
На Сумщине разоблачили незаконную торговлю оружием и боеприпасами
Источник фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
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На территории Сумской области выявлены члены организованной преступной группы, которые занимались незаконной торговлей оружием, сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. За совершение таких действий фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Преступники, которые жили в Сумах и области, в возрасте от 23 до 48 лет, специализировались на незаконном хранении и реализации незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов. Самый молодой участник группы отвечал за поиск клиентов, с которыми непосредственно заключал сделки по продаже. Оружие хранилось в их местах проживания, ассортимент включал гранаты, пистолеты Макарова, автоматы Калашникова и патроны к ним.

В рамках уголовного производства полицейские совместно со специальными подразделениями разоблачили трех участников группы при продаже сотен патронов калибра 5,45 мм. Организатор группировки задержан и ему сообщено о подозрении за незаконное обращение с оружием.

Во время обысков изъято более тысячи патронов, гранаты, денежные средства, наркотические вещества и компьютерную технику. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают каналы поставки оружия и боеприпасов в незаконный оборот.

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