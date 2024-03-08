На Сумщині викрили незаконну торгівлю зброєю і боєприпасами

На території Сумської області виявлено членів організованої злочинної групи, які займалися незаконною торгівлею зброєю, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. За вчинення таких дій фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Злочинці, які мешкали у Сумах та області, віком від 23 до 48 років, спеціалізувалися на незаконному зберіганні та реалізації незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів. Наймолодший учасник групи відповідав за пошук клієнтів, з якими безпосередньо укладав угоди щодо продажу. Зброя зберігалася у їхніх місцях проживання, асортимент включав гранати, пістолети Макарова, автомати Калашникова та набої до них.
У рамках кримінального провадження поліцейські спільно зі спеціальними підрозділами викрили трьох учасників групи під час продажу сотень набоїв калібру 5,45 мм. Організатора угруповання затримано і повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю.
Під час обшуків вилучено більше тисячі набоїв, гранати, грошові кошти, наркотичні речовини та комп'ютерну техніку. Досудове розслідування триває, а правоохоронці встановлюють канали постачання зброї та боєприпасів у незаконний обіг.
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