На Сумщині викрили незаконну торгівлю зброєю і боєприпасами

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка торгувала нелегальним арсеналом зброї та боєприпасів.

Джерело фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

На території Сумської області виявлено членів організованої злочинної групи, які займалися незаконною торгівлею зброєю, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. За вчинення таких дій фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Злочинці, які мешкали у Сумах та області, віком від 23 до 48 років, спеціалізувалися на незаконному зберіганні та реалізації незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів. Наймолодший учасник групи відповідав за пошук клієнтів, з якими безпосередньо укладав угоди щодо продажу. Зброя зберігалася у їхніх місцях проживання, асортимент включав гранати, пістолети Макарова, автомати Калашникова та набої до них.

У рамках кримінального провадження поліцейські спільно зі спеціальними підрозділами викрили трьох учасників групи під час продажу сотень набоїв калібру 5,45 мм. Організатора угруповання затримано і повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю.

Під час обшуків вилучено більше тисячі набоїв, гранати, грошові кошти, наркотичні речовини та комп'ютерну техніку. Досудове розслідування триває, а правоохоронці встановлюють канали постачання зброї та боєприпасів у незаконний обіг.

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