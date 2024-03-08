Завершився унікальний курс освітньої програми з міжнародного оподаткування для суддів

Курс був створений за безпосередньої підтримки секретаря судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, судді КАС ВС Раїси Ханової та фундатора курсу – віцепрезидента Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, судді КАС ВС Наталії Блажівської та заступника Міністра фінансів Світлани Воробей.

8 березня 2024 року відбулася спеціальна онлайн зустріч, присвячена завершенню унікальної освітньої програми для суддів адміністративних судів України «Стандарти міжнародного оподаткування: імплементація та застосування в Україні».

Ця програма була розроблена спільно міжнародними експертами OECР, Верховним Судом, Всеукраїнською Асоціацією адміністративних суддів, експертами Міністерства фінансів України та Офісу підтримки реформ при Міністерстві фінансів України і тривала з жовтня 2022 року до лютого 2024 року.

Загалом, було проведено 18 навчальних сесій в межах 4 модулів, на яких більш ніж 80 слухачів – представників судової гілки влади мали можливість поглибити розуміння та систематизувати знання щодо принципів міжнародного оподаткування, структури та значення міжнародних податкових договорів для оподаткування, правил трансфертного ціноутворення та практичних аспектів обміну інформацією для податкових цілей.

Зазначений курс був створений за безпосередньої підтримки секретаря судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Раїси Ханової та фундатора курсу - віцепрезидента Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Наталії Блажівської та заступника Міністра фінансів України Світлани Воробей.

Методологічне керівництво освітньої програми забезпечували Томас Балко, старший радник групи з розвитку кадрів для боротьби з BEPS практиками Управління глобальних відносин та розвитку Центру податкової політики та адміністрування ОЕСР провідний експерт ОЕСР та Нестор Венегас – радник відділу глобальних відносин та розвитку Центру податкової політики та адміністрування ОЕСР.

Із завершенням навчальної програми учасників курсу привітали Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду - Михайло Смокович, президент Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів - Олександр Пасенюк, секретар судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Раїса Ханова і директор Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України - Людмила Паламар, заступник голови Регіонального Офісу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в Україні Міхал Фаленчик.

Спеціальний гість на закритті курсу Бен Дікінсон (керівник відділу глобальних відносин CTPA, ОЕСР) зазначив, що ОЕСР рада підтримати українську судову систему у послідовному застосуванні та тлумаченні міжнародних стандартів у сфері оподаткування.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, відзначив важливість програми для розвитку та узагальнення судової практики в частині міжнародного оподаткування, що в перспективі сприятиме податковій визначеності та покращуватиме рівень податкового законодавства.

Модерували завершальну зустріч, як і всю навчальну програму фундатори курсу віце-президент Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Наталія Блажівська і заступник директора Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України Надія Горєва.

Раїса Ханова виступила перед учасниками із спеціальною доповіддю на тему «Міжнародне оподаткування: поточний стан і перспективи», з якою можна ознайомитися у блозі газети SUD.UA.

Унікальність цього курсу у розгляді фундаментальних принципів міжнародного оподаткування під керівництвом представників ОЕСР. Завдяки матеріалам курсу і поясненням спікерів – експертів з міжнародного оподаткування, слухачі отримали можливість не лише краще зрозуміти як загальновідомі принципи міжнародного оподаткування застосовуються на практиці, але і побачити особливості, відмінності чи недоліки у їх застосуванні характерні для вітчизняного законодавства.

Ці знання, стануть в нагоді суддям не лише при розгляді окремих податкових спорів, а і з огляду на подальшу уніфікацію підходів та систематизацію судової практики щодо застосування міжнародних податкових стандартів.

Слід зазначити, що спеціалізоване навчання суддів адміністративних судів України на теми, пов’язані із міжнародним оподаткуванням є актуальним у контексті реалізації Програми ОЕСР для України (Ukraine Country Program), яку 7 червня 2023 року підписали ОЕСР і Уряд України.

Програма ОЕСР сприяє наближенню України до стандартів ОЕСР, посиленню спроможності відповідних компетентних органів з питань міжнародного оподаткування. Відповідно, базовий курс освітньої програми – є лише першим кроком, зазначила фундатор курсу Наталія Блажівська. Вже зараз триває робота над впровадженням поглибленого вивчення розглянутих тем у межах наступного освітнього курсу, із акцентом на вивчення практики судів інших європейських країн.

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