Припустилися помилки під час оплати газового рахунку — не обійтися без письмової заяви

Споживачі часто припускаються типових помилок під час розрахунку споживання природного газу.

Фото: tsn.ua

У Нафтогазі пояснили, як має вчинити клієнт, якщо він припустився помилки під час оплати газового рахунку.

Так, споживачі часто припускаються типових помилок під час розрахунку споживання природного газу. Це може бути:

неправильно вказаний особовий рахунок;

не вказані персональні дані користувача;

помилкова оплата на чужий особовий рахунок.

Як повернути неправильно переказані гроші

У такій ситуації потрібно діяти таким чином:

Написати заяву в довільній формі та вказати проблему. Зазначити в заяві, чи потрібне повернення коштів. Надати копію документа, що посвідчує особу та ІПН. Додати чітке фото банківської платіжки, за якою можна встановити факт помилкової оплати (чек із термінала не годиться). Надіслати документи на електронну пошту [email protected] або на поштову адресу Нафтогазу України: м. Кропивницький, вулиця Соборна, 1а.

Як повернути неправильний платіж за газ на банківську карту

У компанії наголосили: якщо вам потрібен повернути гроші на банківську карту, то знадобиться також надати реквізити банку та заяву про переказ коштів.

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