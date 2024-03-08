Припустилися помилки під час оплати газового рахунку — не обійтися без письмової заяви

У Нафтогазі пояснили, як має вчинити клієнт, якщо він припустився помилки під час оплати газового рахунку.
Так, споживачі часто припускаються типових помилок під час розрахунку споживання природного газу. Це може бути:
- неправильно вказаний особовий рахунок;
- не вказані персональні дані користувача;
- помилкова оплата на чужий особовий рахунок.
Як повернути неправильно переказані гроші
У такій ситуації потрібно діяти таким чином:
- Написати заяву в довільній формі та вказати проблему.
- Зазначити в заяві, чи потрібне повернення коштів.
- Надати копію документа, що посвідчує особу та ІПН.
- Додати чітке фото банківської платіжки, за якою можна встановити факт помилкової оплати (чек із термінала не годиться).
- Надіслати документи на електронну пошту [email protected] або на поштову адресу Нафтогазу України: м. Кропивницький, вулиця Соборна, 1а.
Як повернути неправильний платіж за газ на банківську карту
У компанії наголосили: якщо вам потрібен повернути гроші на банківську карту, то знадобиться також надати реквізити банку та заяву про переказ коштів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.