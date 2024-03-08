Допустили ошибку при оплате газового счета — не обойтись без письменного заявления

В Нафтогазе объяснили, как должен поступить клиент, если он допустил ошибку при оплате газового счета.
Так, потребители часто допускают типичные ошибки при расчете потребления природного газа. Это может быть:
- неправильно указан лицевой счет;
- не указаны персональные пользовательские данные;
- ошибочная оплата на чужой лицевой счет.
Как вернуть неправильно перечисленные деньги
В такой ситуации нужно действовать следующим образом:
- Написать заявление в любой форме и указать проблему.
- Указать в заявлении, нужен ли возврат средств.
- Предоставить копию документа, удостоверяющего личность и ИНН.
- Добавить четкое фото банковской платежки, по которой можно установить факт ошибочной оплаты (чек из терминала не годится).
- Послать документы по электронной почте [email protected] или по почтовому адресу Нафтогаза Украины: г. Кропивницкий, улица Соборная, 1а.
Как вернуть неправильный платеж за газ на банковскую карту
В компании подчеркнули: если вам нужно вернуть деньги на банковскую карту, то понадобится также предоставить реквизиты банку и заявление о переводе средств.
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