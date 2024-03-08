Кабмин назначил Петра Добромильского главой Госслужбы по делам детей

Правительство приняло ряд кадровых решений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 8 марта, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений.

Как сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, КМУ назначил Добромильского Петра Петровича главой Государственной службы Украины по делам детей.

Кроме того, по решению Правительства первым заместителем Министра молодежи и спорта Украины стал Музыка Юрий Леонидович.

Также правительственные чиновники согласовали на должность заместителя главы Львовской ОГА назначение Замулы Кристины Петровны.

Кроме того, Правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства здравоохранения на Андреец Елену Юрьевну.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.