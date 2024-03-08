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  1. В Україні

Кабмін призначив Петра Добромільського головою Держслужби у справах дітей

17:42, 8 березня 2024
Уряд ухвалив низку кадрових рішень.
Кабмін призначив Петра Добромільського головою Держслужби у справах дітей
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У п'ятницю, 8 березня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого ухвалив низку кадрових рішень.

Як повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, КМУ призначив Добромільського Петра Петровича головою Державної служби України у справах дітей.

Крім того, за рішенням Уряду першим заступником Міністра молоді та спорту України став Музика Юрій Леонідович.

Також урядовці погодили на посаду заступника голови Львівської ОДА призначення Замули Христини Петрівни.

Окрім того, Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства охорони здоров’я на Андрієць Олену Юріївну.

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